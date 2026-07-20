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2026年世界盃冠軍賽於美國紐澤西大都會人壽體育場登場，最終由西班牙在延長賽靠著費蘭・托雷斯（Ferran Torres）進球，以1比0擊敗阿根廷，奪下世界盃冠軍。 不過，賽後討論度最高的卻不是冠軍，而是FIFA首度比照NFL超級盃舉辦的大型中場秀，由瑪丹娜（Madonna）、BTS、小賈斯汀（Justin Bieber）、夏奇拉（Shakira）等巨星接力演出，卻因中場休息長達27分鐘，引爆全球球迷罵聲。本屆決賽是世界盃史上首度加入大型中場表演，瑪丹娜搭乘由巴西傳奇球星羅納度（Ronaldo Nazario）與羅納迪諾（Ronaldinho）駕駛的車輛登場，接著還有《The Muppets》、BTS、小賈斯汀、夏奇拉、Burna Boy等人輪番演出，表演時間約11分鐘，但加上舞台搭建與拆除等流程，上、下半場間隔最終長達27分24秒，遠超一般足球賽約15分鐘的中場休息時間。這項安排立刻引發足球圈反彈。英格蘭名宿魯尼（Wayne Rooney）在BBC轉播時直言整場表演「爛透了（crap）」，認為完全破壞世界盃決賽氛圍。不少球迷也在發文痛批，認為足球不該硬套用美式運動模式，有人怒轟：「垃圾FIFA又打破慣例，中場休息搞那麼久，球員全冷掉。」、「好好的足球運動，被高層亂搞。」、「再精彩的表演也不該影響比賽節奏。」類似留言在Threads等平台持續延燒。也有球迷認為，中場休息過長恐影響球員身體狀態與比賽節奏，尤其決賽本就屬高強度對抗，長時間停頓可能導致肌肉降溫、戰術連貫性遭到破壞，因此質疑FIFA為了娛樂效果，犧牲了世界盃決賽最重要的競技本質。