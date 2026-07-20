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▲周曉涵捷運美照直接爆紅到韓國，還被韓媒做成專文介紹。（圖／翻攝自周曉涵Threads@ilove7388）

女星周曉涵有「台灣Jisoo」之稱，而16日她於Threads分享一張下班時間搭台北捷運的自拍照，竟直接爆紅到韓國，不僅被韓媒做專文報導，文章瀏覽次數甚至衝破8萬，登上網站閱讀量第一名，韓媒還將她譽為「頂級女星」。而對此，周曉涵也在昨（19）日發文透露心境，直呼沒料到，還笑說：「如果因此能推廣大眾交通運輸，也算好事一件吧。」周曉涵昨日再曬搭捷運的美照，並還原搭捷運原因，透露當天拍攝收工後，身旁工作人員問她要不要先叫車，沒想到周曉涵表示要跟工作人員一起搭捷運，讓對方驚呼：「搭捷運？現在下班時間耶。」周曉涵不以為意的說：「就是下班時間，所以搭車會很塞啊。」工作人員不信的再確認一次，「確定餒？文湖線車廂比較小會很擠哦。」周曉涵堅持搭捷運，還要對方不用擔心。因為很少在下班時間搭捷運，所以周曉涵就想說拍照紀錄一下，「沒料到竟意外受到關注。」不過她也笑說：「如果因此能推廣大眾交通運輸，也算好事一件吧。」還透露自己最常使用的交通工具其實是Ubike，展現私下親民的一面。貼文曝光後，粉絲們也紛紛留言朝聖，「曉涵女神好美，完美女人」、「科技冷漠，大家竟然都沒捕捉到野生台灣Jisoo，太可惜了」、「嗯… 呃… 那個… 好像突然想搭捷運了」、「姐直接紅到國外去了。」