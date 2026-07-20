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▲亞馬爾（如圖）過去受訪時曾提到：「為所愛的人提供穩定的生活，一直是我最大的動力之一。」（圖／亞馬爾IG@lamineyamal）

西班牙19歲天才球星亞馬爾（Lamine Yamal）成功奪下2026世界盃冠軍，繼2024年歐洲國家盃封王後，他再拿下世界盃冠軍，成為史上首位未滿20歲前，就同時奪得歐國盃與世界盃冠軍的球員。出身貧困的亞馬爾，靠著毅力一步步成為頂尖球星，如今身價高達2億歐元（約73億台幣），每當進球時他總會比出代表家鄉郵遞區號的「304」手勢，不忘本的精神讓人動容。亞馬爾19歲身價已達2億歐元，更一度創下全球足壇最高身價紀錄，然而他並非有強大的身家背景，亞馬爾出生在貧民窟，他的父親為了維持家計，曾做過建築油漆工、裝潢等工作；母親則在麥當勞工作，也在餐廳擔任服務生。不過，亞馬爾並未因為出身貧寒而自怨自艾，反而從小展現極高天賦，一步步成為世界足壇最耀眼的新星。亞馬爾不論獲得多大的成功，都不會忘記自己的出身，過去受訪時曾提到：「為所愛的人提供穩定的生活，一直是我最大的動力之一，看到我媽媽很開心，看到我弟弟能擁有一個我希望自己當年也能擁有的童年，這就是讓我最快樂的事。」此外，亞馬爾每次進球後，都會比出「304」的手勢，讓人好奇背後含義？原來「304」代表著家鄉西班牙加泰隆尼亞馬塔羅市（Mataró）、羅卡豐達（Rocafonda）街區郵遞區號 08304，這個被視為貧困且充滿移民的底層社區，亞馬爾希望透過自身的努力，向全世界證明實力並向家鄉致敬。亞馬爾不僅曾被梅西欽點成為下一個接班人「那個最像我的球員就是他」，亞馬爾在世界盃決賽中更幫助球隊以1比0擊敗強敵阿根廷奪冠，根據數據顯示，他全場完成了4次射門、9次嘗試過人成功5次，並創造1次得分機會，讓不少球迷看了狂讚：「屬於亞馬爾的時代，或許才正要開始，真的很厲害」、「恭喜啊！！新時代真的要開始了。」