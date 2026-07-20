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緊鄰輝達研發中心 南港AI科技城效應持續擴散

全台44.7萬坪土地資產 關渡洲美平原近2萬坪土地等增值

國產建材實業日前舉辦總部上樑典禮，距離2027年底左右的預期完工時間，已經進入倒數計時階段。董事長徐蘭英指出，南港從過去的工業黑鄉，也有輝達研發中心進駐，蛻變為AI科技城。為發揮群聚效應的最大化，邀請國內外企業一起進駐，增益科技商業價值。國產企業總部基地面積6,500坪，分為A、B兩棟摩天頂級商辦。A棟由曾獲普立茲克建築獎的英國福斯特聯合建築師事務所規劃設計，地上26層、地下5層；B棟則是代為實施的台北市政府商辦大樓，規劃地上20層、地下4層，國產負責興建完成後可分回部分商辦樓層。 A、B兩棟建築各自在19日與16日舉辦上樑典禮，預計2027年底左右完工、2028年取得使用執照。總計國產未來持有的商辦樓地板面積可達約4.6萬建坪左右及550個左右停車位。徐蘭英指出，國產建材集團1954年在南港路三段成立之後，起家厝歷經15年左右的都市計畫與興建進程，即將成為AI時代的世界級頂尖指標建築群。國產總部緊鄰輝達研發中心進駐的潤泰玉成大樓、與宏碁電腦所在的利百代商業大樓等指標商辦，加上軟體、生技、會展與金融產業，以及台北國際電腦展（Computex）等，讓南港具備頂級總部經濟效應。徐蘭英也說，國產在全台擁有約44.7萬坪的土地資產，包含內湖科舊宗段有1400坪科技工業區土地、南科周邊有2000多坪的土地與廠區資產，將按階段性計畫進行資產活化策略。另，在鄰近輝達海外總部的關渡洲美平原，國產也有近2萬坪土地，當地已劃設為「城鄉發展地區第一類」，預計待下階段台北市府進行都市計畫區段徵收程序後，發還的土地將非常具有龐大的潛在開發價值。