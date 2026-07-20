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世界盃冠軍獎座原本叫「雷米金盃」！曾被偷兩次最終消失

「只要有任何一個國家可以贏得3次世界盃冠軍，就把這座金盃真品送給該國。」

竊賊直接將純金的獎盃「鎔鑄成金塊」變賣，乘載40年的初代金盃就這樣永久消失。

▲世界盃冠軍獎座命名為「大力神盃」，但其他的前身名為「雷米金盃」，已經被竊賊偷去「鎔鑄成金塊」變賣。（圖／美聯社／達志影像）

FIFA氣到不行訂下鐵律！新獎座「大力神盃」永遠歸屬FIFA

「無論任何國家贏得多少次世界盃冠軍，都絕對不能永久保留大力神盃真品，大力神盃永久合法擁有者永遠是FIFA」。

「大力神盃」平時被嚴密保存在瑞士蘇黎世的FIFA博物館金庫中

▲經過兩次失竊，FIFA也痛定思痛，直接制定極度嚴格的規範，當全新的「大力神盃」啟用時，直接表示不管哪個國家贏得幾次世界盃冠軍，大力神盃永久屬於FIFA所有。（圖／美聯社／達志影像）

梅西4年前陪睡覺獎盃也不是真身！西班牙只能帶複製品回國

但是還是會發放給冠軍球隊一座「複製品」

但那座獎盃也不是「大力神盃」的真身，而是複製品哦！

▲梅西4年前在阿根廷奪冠回國後，發出跟大力金盃一起睡覺的照片引爆網友討論，但該金盃其實不是真身而是「複製品」。（圖/IG@Messi）

2026世界盃完美落幕，西班牙最終在延長賽以1：0打敗衛冕軍阿根廷，全隊在頒獎典禮上各種高舉大力神盃，也有不少球員親吻他，足球員的最高榮譽真的是不能錯過這個機會！不過你知道嗎？其實大力神盃並不能夠讓冠軍國帶回家做紀念，這是因為過去初代的「雷米金盃」曾經被偷過兩次，因此讓國際足總（FIFA）痛定思痛決定，未來獲勝國家都只能「摸一下」，帶回國的統一都是發放「複製品」，所以就連2022年梅西那張金盃睡覺照也都不是大力金盃真身啦！世界盃的冠軍獎座「大力神盃」超級美，但這其實是後來改良過的版本，初代是名為「雷米金盃」的獎座，當時FIFA主席雷米（Jules Rimet）訂下了一個非常豪邁的規定：結果在1966年英格蘭世界盃前夕，雷米金盃在公開展覽被偷走，雖然後來有找回，但FIFA也嚇出一聲冷汗；後來在1970年由球王比利領軍的巴西隊終於完成第三次奪冠，合法將雷米金盃永久帶回國內珍藏，沒想到在1983年，獎盃在巴西足協總部再次遭到闖入偷竊，而且這次並沒有這麼幸運，經過兩次失竊，FIFA也痛定思痛，直接制定極度嚴格的規範，當全新的「大力神盃」啟用時，FIFA 直接在規章中寫死了一條鐵律：至此後，全新的世界盃冠軍獎座，只有在決賽的頒獎典禮、世界盃獎盃全球巡迴展覽等極少數官方場合，才會在重重保鑣的戒護下短暫露面，所以稍早西班牙頒完獎之後，大力神盃就馬上又被回收護送回金庫中啦！那大家會好奇，那獲勝國拿什麼回家？阿根廷梅西明明2022年有跟金盃一起睡覺！答案是，FIFA雖然收回真品，，這座獎盃跟頒獎台上那座18K純金的「真品」看起來幾乎一模一樣，但它並非純金，而是由銅鑄造後進行鍍金（Gold-plated）。所以阿根廷在2022年奪冠之後，雖然梅西發上自己跟金盃睡覺的照片，