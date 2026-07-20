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14歲唱紅〈Believe〉 奠定「鋼彈歌姬」地位

▲玉置成實以《機動戰士鋼彈 SEED》片頭曲〈Believe〉出道，之後再獻唱〈Realize〉及《SEED DESTINY》片尾曲〈Reason〉。（圖／梵思娛樂提供）

首度來台辦專場 STARBOUND TOUR空降台北

▲玉置成實擁有扎實唱跳及現場演出實力，舞台魅力深受動漫迷喜愛。（圖／梵思娛樂提供）

VIP享一對一握手 本人親遞簽名明信片

▲玉置成實將於10月17日在台北Clapper Studio舉辦首場台灣個人專場演唱會「STARBOUND TOUR」。（圖／梵思娛樂提供）

🟡 Nami Tamaki LIVE 2026 -STARBOUND TOUR- in Taipei 活動資訊

演唱《機動戰士鋼彈 SEED》系列多首經典主題曲的日本歌手玉置成實，宣布將於2026年10月17日來台舉辦「Nami Tamaki LIVE 2026 -STARBOUND TOUR- in Taipei」，這也是她首度在台灣舉行個人專場演唱會。演出將於台北三創生活園區5樓Clapper Studio登場，VIP票粉絲可以參加一對一握手會，並由玉置成實本人親手遞交親筆簽名明信片。熟悉的歌曲竟是她唱！玉置成實於2003年、年僅14歲時，就以《機動戰士鋼彈 SEED》第三期片頭曲〈Believe〉出道，憑藉高亢且充滿爆發力的歌聲，結合唱跳的舞台表演受到矚目。此後，她接連演唱《機動戰士鋼彈 SEED》片頭曲〈Realize〉，以及續作《機動戰士鋼彈 SEED DESTINY》片尾曲〈Reason〉，多首歌曲進入日本Oricon排行榜前列，也讓她成為不少動漫迷心中的「鋼彈歌姬」。除了鋼彈系列作品，玉置成實也曾為《驅魔少年》、《吸血鬼騎士》等動畫獻唱，累積多首動漫歌曲代表作。主辦單位目前尚未公開演唱會歌單，但已經有許多粉絲期待，預計將帶來多首代表作品。本次台北演唱會以「STARBOUND TOUR」為主題，象徵她帶著過往累積的音樂作品與動漫經典歌曲再次啟程，並透過個人巡演與台灣粉絲近距離相見。本次演唱會門票分為VIP票與一般票，VIP票價為3280元，可參加玉置成實一對一握手會，並獲得由本人親自遞交的親筆簽名明信片一張。一般票價為2280元，購票粉絲可參與演出結束後的歡送會，並獲得印刷簽名明信片一張，由現場工作人員遞交。演出當天將依照票面序號安排入場。「Nami Tamaki LIVE 2026 -STARBOUND TOUR- in Taipei」將於10月17日下午5時開放入場，晚間6時正式開演，門票現已透過KKTIX及全台全家便利商店FamiPort開賣。📌 日期：2026年10月17日（六）📌 時間：17：00入場、18：00開演📌 地點：Clapper Studio（台北市中正區市民大道三段2號5樓）📌 票價：VIP票3280元、一般票2280元📌 購票方式：KKTIX、全台全家便利商店FamiPort📌 主辦單位：梵思娛樂📌 協力單位：ATC Taiwan