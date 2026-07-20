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國民黨7／22中常會將提名6縣市首長

中聯油脂大豆沙拉油致癌物超標，引發食安危機。台北市長蔣萬安近日號召民眾走上街頭，國民黨隨即拍板本周六（25）日將在凱道舉辦「我是人，我反毒台」大會。而在凱道集會登場前，國民黨預計本周三（22）日中常會上，提名台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑及桃園市長張善政競選連任，並同步提名苗栗、南投、連江等共6個執政縣市首長，屆時將與黨主席鄭麗文同台。事實上，提名原訂7／1就要進行，但當時因為內湖淹水事件臨時延後。致癌油流向及政府後續說明引發全國關注。其中，民進黨發言人吳崢在政論節目上與媒體人黃揚明交鋒，竟脫口1句「又沒人逼你吃」，引爆民眾怒火。蔣萬安隨即於17日喊出「民進黨政府逼我吃毒油、逼我上街頭」，號召民眾走上街頭抗議。蔣萬安隨後更與基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善於19日拜會台中市長盧秀燕，4人預告本周將召開「縣市長反毒油線上國是會議」；藍營議員及參選人也發起絕食靜坐，鄭麗文到場聲援。而在國民黨7／25全代會及凱道集會前，預計本周三將先提名蔣萬安、謝國樑，以及桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華連江縣長王忠銘等6位爭取連任的縣市首長。