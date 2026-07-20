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▲2026年美加墨世界盃決賽，西班牙以1：0力退衛冕冠軍阿根廷，時隔16年再度捧起大力神盃。（圖／翻攝自FIFA X）

▲2026年美加墨世界盃決賽，西班牙以1：0力退衛冕冠軍阿根廷，時隔16年再度捧起大力神盃。

2026年美加墨世界盃決賽，西班牙以1：0力退衛冕冠軍阿根廷，時隔16年再度捧起大力神盃。賽後，西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）出席新聞發布會，不僅分享了球隊完美封鎖梅西的戰術機密，更對球員們賽前發下「奪冠就把主帥頭像刺在身上」的誓言做出幽默回應，讓充滿榮耀的奪冠之夜增添了不少歡樂氣息。針對後衛庫庫雷利亞（Marc Cucurella）等多名球員賽前承諾，若順利奪冠就要把主帥的頭像刺在身上，德拉富恩特笑著表示：「非常感謝，大家太客氣了。我這個年紀已經不適合刺青了。不過這群年輕人言出必行、為人真誠，他們一定會兌現承諾。」他更幽默地透露自己與球員們的玩笑話：「我跟他們說，『你們選錯目標了』。雖然我的長相還算過得去，不用特意刺在隱蔽或私密的部位，但這件事真的很有趣。我由衷為他們信守承諾的品質感到自豪，為此我十分開心。」談及本場比賽如何徹底凍結梅西（Lionel Messi）與阿根廷的豪華鋒線，讓對手在120分鐘內毫無射正紀錄，德拉富恩特將功勞歸於教練團隊的精密佈署與球員的超強執行力。「我們整套戰術的核心思路，不單單是針對梅西，重點是把阿根廷『所有』進攻球員隔絕在我方禁區之外。」德拉富恩特強調，教練團完整拆解了阿根廷的戰術特點，並制定了極致的限制方案。「如果不是對方門將多次神勇撲救，我們本可以收穫更大的比分。從開場我們就篤定，這是屬於我們的決賽。」在費蘭·托雷斯（Ferran Torres）踢進絕殺球的瞬間，德拉富恩特坦言，自己立刻想起了2010年冠軍主帥博斯克（Vicente del Bosque）曾經的告誡：「進球後務必保持冷靜，時刻謹記比賽還未結束。」他表示，在狂喜與巨大壓力的交織下，要穩住心緒非常困難，但他全程將這番話銘記在心，最終迎來了與當年一樣圓滿的結局。此外，他也公開了賽前的精神喊話。在常規時間開踢前，他告訴全隊：「各位，我們和歷史有一場約會，我們要率先抵達終點。」進入延長賽前，他則嚴肅提醒球員，戰局雖在掌握之中，但面對阿根廷，任何一秒的疏忽都可能致命，必須保持高度專注直到終場哨響。當媒體問及是否已與足協溝通續約至2030年本土世界盃時，德拉富恩特選擇將目光留在當下：「外界或許覺得我們已經開始規劃接下來的賽事，但當下我們只想沉浸在奪冠的喜悅中。這段經歷獨一無二，後續的規劃留到之後再考量。」回首從執掌西班牙U19青年隊到如今站上世界之巔，德拉富恩特感性地表示，正是青訓時期的長久相伴，讓他熟知這批年輕球員的天賦與競技風格。「這群球員天賦卓絕，更是一群品格閃光的人。這支隊伍注定會被載入足壇史冊，能執教他們，是我畢生的榮幸。」