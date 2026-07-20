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巧虎不是老虎！真實身分曝光「官方加碼爆料只有5歲」

但其實巧虎不是老虎，「他只是一隻長得像老虎的小朋友」

▲有網友日前從《巧連智》工作人員口中得知，巧虎官方設定竟不是老虎，讓一票人不敢相信。（圖／LaLaport南港Threads＠lalaport___nangang）

甚至釣出官方回應「而且我5歲」，不僅沒有否認，還加碼透露巧虎的年齡。

▲巧連智出版社旗下卡通明星「巧虎」被許多家長奉為虎神，透過動畫卡通就能讓孩子迅速學會日常生活禮儀以及好習慣。（圖／Youtube巧虎TV（台灣巧連智官方頻道））

Hello Kitty也不是貓！嚕嚕米不是河馬、也不叫嚕嚕米

過去三麗鷗官方曾澄清「她其實是小女孩，在倫敦郊區出生成長」，更加碼曝光設定，Hello Kitty雖然是人類小孩，但臉上有點小鬍鬚

但根據設定他的正確名字叫做「Moomin（姆明）」，擁有圓滾滾的雪白身形與大鼻子，雖然常被誤認成河馬，但真實身分其實是住在芬蘭森林裡的「小精靈」

巧虎不是老虎？《巧連智》中靈魂角色巧虎陪伴無數台灣人長大，更被稱作「兒童界五月天」，但近日有民眾表示，，讓一票台灣人傻眼直呼「還我童年」、「20年後才知道這件事」。一名網友日前在Threads發文，表示從《巧連智》的工作人員口中，意外得知巧虎的天大秘密，坦言大家以為巧虎是老虎，，讓網友嚇瘋表示「長這麼大第一次知道」。貼文曝光後，吸引超過1.2萬人按讚，不少人也被巧虎的真實身分給震撼到，嚇壞留言「長得像老虎的小朋友，感覺不是更可怕嗎」、「原來如此他不是老虎...所以頭上那對也不是耳朵沒錯吧」、「他本名是縞野しまじろう，有類似老虎外觀的男孩」；據了解，巧虎是日本兒童教育教材《巧連智》的靈魂人物，但根據設定，他的本名為縞野縞次郎（Shimano Shimajiro），生日在5月5日下午5點55分生，剛好正逢日本兒童節，動畫設定為5歲，喜歡踢足球與吃甜甜圈，但害怕打雷和水，其在幼兒界擁有極高號召力，被許多家長封為「兒童界五月天」。值得一提的是，不只巧虎有這樣的驚人設定，像是Hello Kitty其實也不是貓，甚至已被誤會近半世紀，，當時讓全球粉絲十分震驚。此外，紅遍台灣的「嚕嚕米」是芬蘭作家朵貝·楊笙（Tove Jansson）創作的經典童話角色，