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林佳龍：解嚴39週年 自由是前輩犧牲換得

參訪東德政治犯紀念館 林佳龍也談起台灣白色恐怖歷史

今年適逢台灣解嚴39週年，外交部長林佳龍昨（19）日表示，解嚴後的歲月已超越38年戒嚴時期，台灣今日習以為常的自由、民主與開放，是無數民主前輩以勇氣、犧牲和堅持換來。他並憶及上月參訪德國霍恩舍豪森紀念館，向政治受難者家屬談起台灣白色恐怖與轉型正義，強調台德雖有不同威權歷史，卻同樣體認到，唯有保存記憶、追尋真相並讓受難者恢復尊嚴，得來不易的自由才能世代相傳。林佳龍昨在臉書發文表示，今年是台灣解嚴39週年，解嚴後的歲月已超越長達38年的戒嚴時期；從1996年台灣人民直選總統至今，也已走過30年。從解除戒嚴、開放黨禁與報禁，到國會全面改選、總統直選，台灣一步步走出威權統治的陰霾，成為今天自由、民主、開放的國家。我們今天習以為常的自由，是許多民主前輩用勇氣、犧牲與堅持爭取而來。林佳龍說，在解嚴39週年之際，他想起上個月訪問德國，走過曾象徵冷戰對立的柏林圍牆，也走進昔日前東德國家安全部「史塔西」關押政治犯的霍恩舍豪森紀念館。柏林圍牆將一座城市、無數家庭與兩種制度分隔長達28年，直到1989年，終於在人民追求民主自由的浪潮中倒下。林佳龍提到，在霍恩舍豪森紀念館，政治受難者家屬Sebastian Körner先生帶領他走進牢房、偵訊室與囚犯押解車，了解史塔西如何以情報網絡監控人民，並用孤立、威嚇及心理折磨摧毀人的意志。他則也談起台灣白色恐怖的歷史，以及持續推動的轉型正義工作，並推薦他觀賞電影《大濛》。林佳龍表示，返台後，Sebastian去信表示，霍恩舍豪森紀念館與白色恐怖景美、綠島紀念園區，都肩負著保存記憶、追尋真相與推動人權教育的使命。德國與台灣走過不同的威權統治歷史，卻有共同的體會：唯有讓真相被看見、讓受難者恢復尊嚴、讓歷史成為下一代的人權教育，民主的道路才能走得長遠，得來不易的自由才能世代相傳。