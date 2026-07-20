手機送修、更換電池時，店家要求提供解鎖密碼，真的合理嗎？有民眾表示，男友送修手機，取回後查看使用紀錄，竟發現相簿被開啟超過10分鐘，近期瀏覽的內容更集中在她的自拍照、兩人互動畫面及較私密的圖片，詢問店家解釋是維修後需要進入相簿測試，卻又稱監視器無法回放，讓當事人相當不安。《NOWNEWS》整理6招自保法。
原PO在Dcard以「修手機相簿被看了15分鐘」為題發文表示，男友的手機故障後送往手機行，老闆表示可能需要1至2天才能修好，並向男友索取手機解鎖密碼。手機取回後，男友查看「螢幕使用時間」，發現其他App大多只被使用1至2分鐘，唯獨相簿開啟超過10分鐘。
兩人接著查看相簿內的「最近的檢視項目」，發現近期被開啟的照片包括原PO的自拍照、兩人互動畫面，以及男友傳給朋友的情色搞笑或擦邊圖片。由於隱藏相簿中還存有兩人的親密照片，原PO擔心相關影像也可能遭到瀏覽，但現有紀錄無法讓她確認，究竟是誰、在什麼時間點開啟特定照片，讓她忍不住擔心。
修手機可以拒絕交密碼？蘋果官網強調：千萬不要給帳號、密碼
以iPhone為例，Apple台灣官方送修指南明確表示，不要將Apple帳號密碼、裝置密碼或其他帳號安全資訊提供給任何人，Apple及Apple授權維修中心也不會要求顧客留下這些資訊。若特定軟體支援需要輸入密碼，使用者應自行輸入，並在技術人員操作裝置時留在現場。
手機取回後怎麼查？先看「螢幕使用時間」
Apple說明，「螢幕使用時間」能顯示各App及網站的總使用時間，也能切換每日或每週摘要。不過要注意，螢幕使用時間只能證明某個App曾經被使用多久，無法顯示究竟看了哪一張照片。
iPhone「螢幕使用時間」檢視步驟：設定→螢幕使用時間→查看所有App與網站活動→選擇「天」
如何查看照片是否被開啟或分享？
Apple官方使用手冊確認，「照片」App的「更多項目」中設有「最近的檢視項目」及「最近分享」選集，可用來檢查近期曾開啟或分享的照片、影片。不過最近的檢視項目不會顯示是誰查看，也無法提供精確的開啟時間，「最近分享」只能協助檢查近期曾被分享的內容，不能單憑畫面確認照片透過哪個App，傳給哪一個人。
iPhone檢視「最近的檢視項目」步驟：照片App→選集→更多項目→最近的檢視項目
iPhone檢視「最近分享」步驟：照片App→選集→更多項目→最近分享
Samsung、Pixel可開維修模式 相簿和訊息不給看
Samsung Galaxy送修前開啟「維護模式」：設定→裝置維護→其他維護→維護模式→開啟
Google Pixel則可進入：設定→系統→維修模式
手機送修前「6招」保護個資
一、完整備份手機資料
先將照片、聯絡人、對話紀錄及工作文件備份至iCloud、Google帳戶、電腦或外接硬碟，避免維修過程需要重置手機，導致資料遺失。
二、拒絕留下原始解鎖密碼
先詢問維修項目是否真的需要解鎖，若需要測試軟體功能，可要求取件時由本人現場解鎖並陪同測試，不要把密碼寫在維修單或透過通訊軟體傳送。
三、開啟維修或維護模式
Samsung Galaxy及Google Pixel支援相關模式的機型，送修前應優先開啟，避免維修人員直接進入原本的照片、訊息及帳號環境。
四、移除敏感照片及金融資料
親密照片、身分證、信用卡、存摺、公司文件及醫療資料，應先移到安全的儲存空間。確認備份完成後，也要留意「最近刪除」相簿是否仍保留檔案。
五、要求維修單寫明測試範圍
可請店家在維修單中註明預計檢查的項目，以及是否需要開啟相機、相簿、通話、麥克風或其他App。若後續發生爭議，能協助釐清雙方原本同意的檢測範圍。
六、取件立即錄影檢查
先不要清除紀錄或重新設定手機，直接錄下螢幕使用時間、最近檢視、最近分享、帳號登入活動及雲端裝置紀錄，同時保留維修單據、付款證明及與店家的對話。
報警後警察能調監視器嗎？
民眾若懷疑照片遭未經同意瀏覽、複製或外傳，可以攜帶手機、維修單及相關紀錄向警方報案，由警方依實際事證判斷是否涉及刑事案件。
警方受理後，可以請店家自願提供監視器畫面；若影像可能成為案件證據，依《刑事訴訟法》第133條，可為證據之物得予扣押，也可以命物品的所有人、持有人或保管人提出或交付。至於是否能強制進入店內或調取設備，仍須依個案情況及法定程序處理，並非報案後警方就一定能立即強制查看。
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兩人接著查看相簿內的「最近的檢視項目」，發現近期被開啟的照片包括原PO的自拍照、兩人互動畫面，以及男友傳給朋友的情色搞笑或擦邊圖片。由於隱藏相簿中還存有兩人的親密照片，原PO擔心相關影像也可能遭到瀏覽，但現有紀錄無法讓她確認，究竟是誰、在什麼時間點開啟特定照片，讓她忍不住擔心。
以iPhone為例，Apple台灣官方送修指南明確表示，不要將Apple帳號密碼、裝置密碼或其他帳號安全資訊提供給任何人，Apple及Apple授權維修中心也不會要求顧客留下這些資訊。若特定軟體支援需要輸入密碼，使用者應自行輸入，並在技術人員操作裝置時留在現場。
手機取回後怎麼查？先看「螢幕使用時間」
Apple說明，「螢幕使用時間」能顯示各App及網站的總使用時間，也能切換每日或每週摘要。不過要注意，螢幕使用時間只能證明某個App曾經被使用多久，無法顯示究竟看了哪一張照片。
iPhone「螢幕使用時間」檢視步驟：設定→螢幕使用時間→查看所有App與網站活動→選擇「天」
如何查看照片是否被開啟或分享？
Apple官方使用手冊確認，「照片」App的「更多項目」中設有「最近的檢視項目」及「最近分享」選集，可用來檢查近期曾開啟或分享的照片、影片。不過最近的檢視項目不會顯示是誰查看，也無法提供精確的開啟時間，「最近分享」只能協助檢查近期曾被分享的內容，不能單憑畫面確認照片透過哪個App，傳給哪一個人。
iPhone檢視「最近的檢視項目」步驟：照片App→選集→更多項目→最近的檢視項目
iPhone檢視「最近分享」步驟：照片App→選集→更多項目→最近分享
Samsung Galaxy送修前開啟「維護模式」：設定→裝置維護→其他維護→維護模式→開啟
Google Pixel則可進入：設定→系統→維修模式
手機送修前「6招」保護個資
一、完整備份手機資料
先將照片、聯絡人、對話紀錄及工作文件備份至iCloud、Google帳戶、電腦或外接硬碟，避免維修過程需要重置手機，導致資料遺失。
二、拒絕留下原始解鎖密碼
先詢問維修項目是否真的需要解鎖，若需要測試軟體功能，可要求取件時由本人現場解鎖並陪同測試，不要把密碼寫在維修單或透過通訊軟體傳送。
三、開啟維修或維護模式
Samsung Galaxy及Google Pixel支援相關模式的機型，送修前應優先開啟，避免維修人員直接進入原本的照片、訊息及帳號環境。
四、移除敏感照片及金融資料
親密照片、身分證、信用卡、存摺、公司文件及醫療資料，應先移到安全的儲存空間。確認備份完成後，也要留意「最近刪除」相簿是否仍保留檔案。
五、要求維修單寫明測試範圍
可請店家在維修單中註明預計檢查的項目，以及是否需要開啟相機、相簿、通話、麥克風或其他App。若後續發生爭議，能協助釐清雙方原本同意的檢測範圍。
六、取件立即錄影檢查
先不要清除紀錄或重新設定手機，直接錄下螢幕使用時間、最近檢視、最近分享、帳號登入活動及雲端裝置紀錄，同時保留維修單據、付款證明及與店家的對話。
報警後警察能調監視器嗎？
民眾若懷疑照片遭未經同意瀏覽、複製或外傳，可以攜帶手機、維修單及相關紀錄向警方報案，由警方依實際事證判斷是否涉及刑事案件。
警方受理後，可以請店家自願提供監視器畫面；若影像可能成為案件證據，依《刑事訴訟法》第133條，可為證據之物得予扣押，也可以命物品的所有人、持有人或保管人提出或交付。至於是否能強制進入店內或調取設備，仍須依個案情況及法定程序處理，並非報案後警方就一定能立即強制查看。