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高雄市鳳山區1對退休夫妻今年5月8日到農會欲提領120萬，行員擔心遇立即通知警方，退休夫妻堅稱是要支付住家修繕用的的，還認為警方在騷擾守法民眾，始終未願接受警方勸說；未料，7月初退休夫妻踏進轄區派出所報案，稱匯出去投資的282萬退休金因無法出金，才驚覺遭騙懊悔不已。高市警局鳳山分局埤頂派出所於115年5月8日接獲轄內農會通報，指稱一對退休夫妻欲提領新臺幣120萬元現金，行員察覺提領金額龐大且用途說詞可疑，擔心民眾遭遇詐騙，立即通知警方到場協助。員警獲報後趕赴現場，耐心關懷並詳細了解提領用途。警方表示，當時員警依據多年處理詐騙案件經驗，發現夫妻所描述情形與常見假投資詐騙手法高度相符，遂多次說明詐騙集團慣用話術，並苦口婆心勸阻，提醒切勿提領大筆現金交付他人。然而，夫妻堅稱款項是支付住家修繕工程費用，並否認涉及投資，更一度認為警方積極關懷與查證是在「騷擾守法民眾」，始終未願接受警方勸說。7月初，夫妻主動前往派出所報案，坦承自己其實是在臉書認識自稱「投顧老師」的詐騙集團成員，在對方引導下投入資金從事假投資，期間依照詐騙集團指示，刻意向銀行及警方謊稱是支付房屋修繕工程款，並被反覆叮嚀「絕對不能透露是要投資」。直到後續欲提領獲利卻始終無法出金，對方又持續要求匯款，才驚覺遭到詐騙，辛苦累積大半輩子的退休積蓄共新臺幣282萬元已全數落入詐騙集團手中，懊悔不已。鳳山分局表示，警方與金融機構第一線攔阻詐騙時，並非刻意刁難或干涉民眾使用自己的財產，而是希望憑藉多年查緝經驗，協助民眾守住畢生積蓄。許多詐騙集團都會事先教導被害人以「裝潢工程款」、「房屋修繕」、「借款」、「購屋」等理由規避銀行及警方關懷提問，一旦民眾選擇隱瞞實情，即使警方察覺有異，也將增加攔阻難度。警方呼籲，當金融機構或警方主動關懷提問時，請務必據實說明資金用途，多花幾分鐘查證，就有可能避免畢生積蓄付諸流水；若遇標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」、「老師帶單」等投資資訊，更應提高警覺。