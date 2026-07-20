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▲IU跨海追殺網路酸民，IU團隊也將相關內容整理成6大類。（圖／翻攝Dispatch）

南韓歌手IU（李知恩）跨海追查酸民，根據《Dispatch》報導，她已向美國加州北區聯邦法院提出申請，要求Meta提供Threads帳號「@7hy*jin」的真實身分資料，希望取得相關資訊後，在南韓對發文者提起名譽毀損民事訴訟。該帳號被控長達數月發布52則不實貼文，內容從抄襲、指控IU是中國籍，到操控輿論、消費已故藝人等荒唐說法，全都被IU列為提告內容。根據法院文件，IU於本月15日依據《美國聯邦法規》第28篇第1782條（28 U.S.C. §1782）向美國法院提出「開示證據」申請，希望法院命令Meta提供帳號持有人的姓名、地址、電話、電子郵件、登入IP等資料。IU公司表示，由於目前無法確認對方真實身分，導致南韓的民事訴訟無法進行，因此只能透過美國司法程序取得相關資料。《Dispatch》公開的申請書指出，Threads帳號「@7hy*jin」自2025年3月至10月期間，共發布52則針對IU的不實貼文，內容涉及造謠、誹謗及惡意攻擊。IU團隊也將相關內容整理成6大類，包括抄襲指控、造謠IU是中國籍、質疑海外成績、指控利用已故藝人炒作、影射操控媒體與輿論，以及將歌曲與南韓重大悲劇扯上關係等。其中，抄襲指控早在2024年就被法院認定為誹謗，當時散布相關謠言者也被判賠3000萬韓元（約新台幣70萬元），但該帳號至今仍反覆散布相同內容，還多次發文宣稱IU是中國籍、替中國資本服務，甚至聲稱「IU代言的化妝品牌和捐款團體都是中國公司」、「她是廣東話流利的華僑」等。誇張的是，該帳號還多次將已故藝人雪莉、鐘鉉、具荷拉扯入貼文，指控IU藉由已故藝人事件替自己炒作，甚至貼出「揭發女歌手利用已故藝人炒作的嚴重性」等影片；還發文稱「第一次看到像中國共產黨一樣控制媒體的藝人，連政治人物都做不到」，影射IU操控媒體與輿論。法院文件最後還列出包括聲稱IU歌曲〈Strawberry Moon〉暗指梨泰院踩踏事故，〈Ah puh〉則是在嘲諷世越號船難。IU公司強調這些貼文全都毫無事實根據，卻持續在網路散播不實資訊，對IU名譽造成嚴重傷害，因此決定跨海追查發文者身分，將相關法律程序進行到底。其實IU近年不斷提告網路酸民且態度強硬，今年2月，她對96名網友提出刑事告訴及民事求償；今年5月，也有一名長期散布惡意留言的網友在二審被判有期徒刑4個月、緩刑1年。如今再度跨海向Meta追查匿名帳號，看得出來她無法容忍任何造謠、誹謗的行為。