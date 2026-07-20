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▲二伯品牌HAHABABY抄襲爭議持續延燒，目前已有4家日系品牌表示在關注該事件。（圖／翻攝自IG@hahababyselect）

百萬YTR蔡阿嘎妻子二伯自創親子品牌「HAHABABY」抄襲爭議持續爆，繼多家日系品牌透露在關注此事後，有網友發現一款斜背的兒童包，竟疑似抄襲中國，超相似產品還在中國網路購物平台「淘寶」找得到，讓買家崩潰直呼：「超後悔。」有買家在得知HAHABABY爆出抄襲爭議後，於Threads分享一款自己曾買的兒童包包，並PO出在淘寶找到的相似款式。只見兩件商品除了顏色與花紋不一樣外，整個版型幾乎一模一樣，讓這名買家崩潰直呼：「當初腦波弱買了這個包包，結果沒想到也是抄襲，我超後悔的啦。」許多網友看到後也都傻眼表示：「都抄全套的耶，有點強」、「版型看起來完全一模一樣欸…」、「借鑒的能力好強」、「沒有最扯只有更扯。」但也有人認為，只是版型相似並不算抄襲，並指出很多類似淘寶的購物平台商品，部分也都不是原創，沒有誰抄誰之說。HAHABABY抄襲爭議持續延燒，目前日系品牌「SOU・SOU」、「MARKEY'S」、「niko and...」、「HELLO.SANFRANCISCO」都表示有在關注此事，會進行調查。這也導致蔡阿嘎與夫妻檔形象瞬間暴跌，就算在粉絲群組中解釋，服裝設計本來就受流行趨勢、市場風格影響，難免會有相似的地方，他們會虛心接受罵聲、進行檢討，但大批網友仍不買單。