百萬刷手現身STE台北夏季旅展！雄獅旅遊表示，假日有旅客現場購買多人同行英國13日旅遊行程，一張訂單成交近200萬元金額，買氣爆發；業者再推薦日本行程買一送一。可樂旅遊表示，累積業績較去年同期成長2成以上；推薦首爾、清州5日遊8999元起暑假出國。今旅展最後一天，民眾把握時間搶便宜。
百萬刷手夏季旅展一單近200萬元！雄獅旅遊：買一送一最終優惠
STE台北夏季旅展適逢周末假日，人潮大幅湧現，雄獅旅遊表示，現場出現「百萬刷手」，一位旅客購買多人同行英國13日旅遊行程，一張訂單成交金額近200萬元；雄獅精緻旅遊品牌「璽品北歐極光旅遊」行程，也有單筆成交金額突破60萬元；國旅鐵道旅遊鳴日號，則出現10人單筆突破40萬元訂單，買氣大爆發。
雄獅旅遊觀察，展場熱銷標的仍以歐洲與日本線為主；觀察長線市場，近期歐洲天氣炎熱，不少旅客選擇天氣較為涼爽的第四季9～12月出發，目的地多以奧捷、德法等歐洲國家為主；訂單數表現以暑假過後的9月最多、其次為12月。
台灣民眾最愛的日本旅遊，則以北海道及北陸賞楓商品最受青睞，觀察到旅客除了提前規劃秋季賞楓外、也開始搶訂冬季滑雪假期。
今旅展最後一天，雄獅旅遊持續祭出限定優惠，推薦日本「富士山五合目一日遊」、「大阪勝尾寺一日遊」及「立山黑部一日遊」等熱門路線，旅展現場下單享「買一送一」優惠；冬季滑雪則有「青森滑雪5日」旅展優惠每人69900元起，現場再折1000元。
旅展現場還有「釜山4日」一口價18888元起；長線行程推薦「義大利南歐10日」64900元起、「澳洲墨爾本7日」旅展價56800元起；喜歡特色旅遊的旅客，可選「經典尼泊爾跨年9日」每人61900元起、「中南美秘魯13日」每人259900元起。雄獅旅遊表示，旅展期間最高折13000元，加入雄獅旅遊會員並下載APP，還可領取註冊禮並參加抽獎萬元旅遊金好運輪盤活動。
出國免萬元！可樂旅遊：日本秋蟹吃到飽 最高現折3000元
可樂旅遊台北夏季旅展人氣、買氣皆旺，暑假出國最便宜8999元起玩首爾、清州5日遊；業者表示，至第三天累積業績較去年同期成長2成以上。
亮點商品首推主打高CP值的日本「感蟹季」秋蟹吃到飽系列行程，冬季入住銀山溫泉等追雪行程熱度最高；韓國高CP值的釜山行程深受旅客喜愛；東南亞則以越南人氣最旺。
長線旅遊極光行程，北歐芬蘭搭配聖誕老人村、加拿大黃刀鎮，備受青睞。而雪梨跨年煙火、星宇航空直飛布拉格等行程，也吸引不少消費者趁旅展優惠卡位。
今旅展最後一天，可樂旅遊推薦現場自由行最高現折3000元。釜山國際煙火節5日團體遊最低25800元起；11月底迎接一年一度香港迪士尼樂園路跑，3日自由行產品包含台北香港來回機票、樂園門票、飯店住宿以及路跑參賽資格，未稅價13888元起，再贈網卡和底片相機。
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STE台北夏季旅展適逢周末假日，人潮大幅湧現，雄獅旅遊表示，現場出現「百萬刷手」，一位旅客購買多人同行英國13日旅遊行程，一張訂單成交金額近200萬元；雄獅精緻旅遊品牌「璽品北歐極光旅遊」行程，也有單筆成交金額突破60萬元；國旅鐵道旅遊鳴日號，則出現10人單筆突破40萬元訂單，買氣大爆發。
雄獅旅遊觀察，展場熱銷標的仍以歐洲與日本線為主；觀察長線市場，近期歐洲天氣炎熱，不少旅客選擇天氣較為涼爽的第四季9～12月出發，目的地多以奧捷、德法等歐洲國家為主；訂單數表現以暑假過後的9月最多、其次為12月。
台灣民眾最愛的日本旅遊，則以北海道及北陸賞楓商品最受青睞，觀察到旅客除了提前規劃秋季賞楓外、也開始搶訂冬季滑雪假期。
旅展現場還有「釜山4日」一口價18888元起；長線行程推薦「義大利南歐10日」64900元起、「澳洲墨爾本7日」旅展價56800元起；喜歡特色旅遊的旅客，可選「經典尼泊爾跨年9日」每人61900元起、「中南美秘魯13日」每人259900元起。雄獅旅遊表示，旅展期間最高折13000元，加入雄獅旅遊會員並下載APP，還可領取註冊禮並參加抽獎萬元旅遊金好運輪盤活動。
可樂旅遊台北夏季旅展人氣、買氣皆旺，暑假出國最便宜8999元起玩首爾、清州5日遊；業者表示，至第三天累積業績較去年同期成長2成以上。
亮點商品首推主打高CP值的日本「感蟹季」秋蟹吃到飽系列行程，冬季入住銀山溫泉等追雪行程熱度最高；韓國高CP值的釜山行程深受旅客喜愛；東南亞則以越南人氣最旺。
長線旅遊極光行程，北歐芬蘭搭配聖誕老人村、加拿大黃刀鎮，備受青睞。而雪梨跨年煙火、星宇航空直飛布拉格等行程，也吸引不少消費者趁旅展優惠卡位。
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