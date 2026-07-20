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▲二伯的二手洋裝經比對為日本品牌「倭物やカヤ」商品，該款式也有出現在疑似HAHABABY抄襲的品項當中。（圖／翻攝自倭物やカヤ 官網）

YouTuber蔡阿嘎旗下品牌HAHABABY近期陷入設計爭議，網友持續整理商品時間軸，比對品牌與日本服飾的相似設計。如今又有網友翻出去年舉辦的「HAHABABY惜福祭」活動，意外發現二伯當時出售的一件二手洋裝，經比對後，認為正是日本品牌「倭物やカヤ」的商品，再度掀起討論。有網友在Threads發文，以「HAHABABY出任務惜福祭」、「HAHABABY闆娘直播室」等影片及照片資料整理時間軸，指出二伯曾在惜福祭販售一件綠色洋裝，並有粉絲買下該件二手衣。根據網友提供的商品照片，比對後認為與「倭物やカヤ」推出的裙子為同一款商品。網友也指出，當時蔡阿嘎拍攝活動影片時，第二位受訪粉絲曾在畫面右側高舉這件綠色洋裝，因此留下清楚畫面，成為這次考古的重要線索。根據網友整理的時間軸，日本品牌倭物やカヤ於2024年3月16日推出與《物怪》聯名系列商品；HAHABABY則於2024年12月6日直播發表新商品；直到2025年5月7日惜福祭時，二伯出售的二手洋裝被粉絲購入，網友認為正好串起整起事件時間線，因此再度引發熱議。