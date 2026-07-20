《戰鬥陀螺》風潮席捲大小朋友，台灣本土天團「玖壹壹」成員春風，近期沉迷於戰鬥陀螺，經常出現在台中公園和其他陀螺鬥士發起戰鬥。但春風卻因為技不如人，連續吞敗，玩了3周只贏過一位小妹妹，讓他自嘲差點在台中走不下去。不過在苦練3周後，春風終於在19日復仇成功，但卻也讓小弟弟痛哭到流鼻血。
原以為有陀螺就會贏 竟被打到睡不好
春風在Threads上分享，他剛接觸《戰鬥陀螺》時很懵懂無知，以為只要有3顆頂尖的陀螺就可以大獲全勝、「世界都是我的」，沒想到遭到公園裡各位小朋友震撼教育，小朋友們把他打得毫無招架之力。
春風還開玩笑表示，落敗的打擊讓他那陣子每天睡覺，都會夢到打敗自己的小朋友而驚醒，不僅睡得不安穩，也沒有什麼胃口。這時候春風才深刻了解自己錯了，修正了自己心態，收起了自負，當然也修正了幾顆陀螺。
報仇3周不晚 小弟弟被打到哭
經過3周的調整和練習，春風再度回到公園，用最謙卑的態度面對每一位對手，春風也開心表示，自己重返賽場之後都沒有輸過，自己已經成為周末公園裡，最不可能跨越的那座高牆，「俗話說得好，君子報仇，三個禮拜不晚，當初我沒打下的地盤，我自己打下了，我已經成為周末公園最不可跨越的那座高牆」。
不過春風擊敗的小朋友因為不甘心，忍不住痛哭流淚，甚至因為情緒激動哭到流鼻血，春風也收起開玩笑的神情，安慰小朋友，並且承諾會送給對方一顆全新的戰鬥陀螺。這篇貼文也吸引許多網友留言，「哭到流鼻血耶，得鰻太狠了」、「我看到有網友說現在小朋友不怕虎姑婆了，怕在公園遇到春風，哈哈哈哈哈」、「很激勵人心的心路歷程」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
春風在Threads上分享，他剛接觸《戰鬥陀螺》時很懵懂無知，以為只要有3顆頂尖的陀螺就可以大獲全勝、「世界都是我的」，沒想到遭到公園裡各位小朋友震撼教育，小朋友們把他打得毫無招架之力。
春風還開玩笑表示，落敗的打擊讓他那陣子每天睡覺，都會夢到打敗自己的小朋友而驚醒，不僅睡得不安穩，也沒有什麼胃口。這時候春風才深刻了解自己錯了，修正了自己心態，收起了自負，當然也修正了幾顆陀螺。
報仇3周不晚 小弟弟被打到哭
經過3周的調整和練習，春風再度回到公園，用最謙卑的態度面對每一位對手，春風也開心表示，自己重返賽場之後都沒有輸過，自己已經成為周末公園裡，最不可能跨越的那座高牆，「俗話說得好，君子報仇，三個禮拜不晚，當初我沒打下的地盤，我自己打下了，我已經成為周末公園最不可跨越的那座高牆」。
不過春風擊敗的小朋友因為不甘心，忍不住痛哭流淚，甚至因為情緒激動哭到流鼻血，春風也收起開玩笑的神情，安慰小朋友，並且承諾會送給對方一顆全新的戰鬥陀螺。這篇貼文也吸引許多網友留言，「哭到流鼻血耶，得鰻太狠了」、「我看到有網友說現在小朋友不怕虎姑婆了，怕在公園遇到春風，哈哈哈哈哈」、「很激勵人心的心路歷程」。