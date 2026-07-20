露營曾是近幾年台灣最熱門的休閒活動之一，尤其疫情期間無法出國，不少民眾紛紛投入露營行列，每逢假日山區營地總是人潮滿滿。不過就有網友在PTT發文表示，假日山區露營人潮已不像疫情期間盛況，引起大批網友討論。多數人認為，疫情結束、恢復出國旅遊，是露營降溫的重要原因，加上流行熱潮消退，真正長期投入的人本來就不多。此外，夏季高溫、蚊蟲，及露營裝備、營地費用飆漲，也讓不少人坦言，不如直接入住民宿或安排海外旅行。
露營熱潮完全退燒了？眾點頭曝「4大關鍵」：不如直接出國
一名網友在PTT以「露營為什麼突然退燒了？」為題發文詢問，曾經有一段時間很多台灣人都迷上露營，每逢假日就帶著一堆裝備往山上跑，相較於前幾年盛況，如今露營人數似乎少了許多，讓他忍不住好奇原因：「為什麼突然少這麼多人？」
貼文曝光後，立即引發網友熱議，並分析原因有以下4點：
◼︎疫情不能出國
不少網友指出，露營之所以爆紅，本來就與疫情密切相關，當時國際旅遊受限制，許多人只能選擇國旅或戶外活動，如今恢復自由出國，自然有不少人重新把旅遊重心轉回海外，「那是疫情無法出國才夯起來的」、。
◼︎夏季太熱
許多人表示，台灣夏季高溫悶熱，加上蚊蟲眾多，露營體驗大打折扣，「跑去給蚊蟲咬又熱 ，找罪受」、「太熱了，現在流行室內打匹克球」、「台灣夏天熱死，沒事待冷氣房就好」、「露營是秋冬在玩的」。
◼︎新鮮感過了
也有人認為，露營本身就是一波流行趨勢，新鮮感過後，真正會持續投入的人其實不多，「沒有為什麼，就一陣一陣」、「新鮮感沒了⋯真正熱衷的不多啊」、「當初很多人就說只是過渡期」、「流行本來就會退，像潛水、立槳也是」。
◼︎裝備、營地費一路漲
不少網友坦言，現在露營已逐漸變成裝備比拚，從帳篷、天幕、桌椅到各式配件，動輒數萬元甚至十多萬元，投入成本相當驚人，「現在露營反而是在拚升級裝備設施了」、「很多裝備最後都放著積灰塵」、「買一堆配備變智商稅」。
此外，營地收費也讓不少人卻步，有人認為價格越來越高，「營地價格跟飯店一樣」、「花大錢露營還不如直接住旅館」、「營地費用太盤了，盤到跟一般民宿差不多」、「省錢法露營是找罪受，花大錢露營荷包受不了」。
然而，雖然不少人認為露營熱度已不像過去，也有人表示，真正喜歡戶外生活的人依舊維持露營習慣，熱門營地仍然一位難求，只是疫情期間形成的全民露營熱潮逐漸回歸正常，讓露營市場從流行活動，慢慢回到固定族群持續參與的型態，「露營、爬山、水上活動等，都是疫情期間變熱門的，疫情前也有人玩但絕對不是大眾熱門興趣，現在只是回到疫情前的程度而已」。
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一名網友在PTT以「露營為什麼突然退燒了？」為題發文詢問，曾經有一段時間很多台灣人都迷上露營，每逢假日就帶著一堆裝備往山上跑，相較於前幾年盛況，如今露營人數似乎少了許多，讓他忍不住好奇原因：「為什麼突然少這麼多人？」
◼︎疫情不能出國
不少網友指出，露營之所以爆紅，本來就與疫情密切相關，當時國際旅遊受限制，許多人只能選擇國旅或戶外活動，如今恢復自由出國，自然有不少人重新把旅遊重心轉回海外，「那是疫情無法出國才夯起來的」、。
◼︎夏季太熱
許多人表示，台灣夏季高溫悶熱，加上蚊蟲眾多，露營體驗大打折扣，「跑去給蚊蟲咬又熱 ，找罪受」、「太熱了，現在流行室內打匹克球」、「台灣夏天熱死，沒事待冷氣房就好」、「露營是秋冬在玩的」。
也有人認為，露營本身就是一波流行趨勢，新鮮感過後，真正會持續投入的人其實不多，「沒有為什麼，就一陣一陣」、「新鮮感沒了⋯真正熱衷的不多啊」、「當初很多人就說只是過渡期」、「流行本來就會退，像潛水、立槳也是」。
◼︎裝備、營地費一路漲
不少網友坦言，現在露營已逐漸變成裝備比拚，從帳篷、天幕、桌椅到各式配件，動輒數萬元甚至十多萬元，投入成本相當驚人，「現在露營反而是在拚升級裝備設施了」、「很多裝備最後都放著積灰塵」、「買一堆配備變智商稅」。
此外，營地收費也讓不少人卻步，有人認為價格越來越高，「營地價格跟飯店一樣」、「花大錢露營還不如直接住旅館」、「營地費用太盤了，盤到跟一般民宿差不多」、「省錢法露營是找罪受，花大錢露營荷包受不了」。