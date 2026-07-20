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▲金石堂環球店將營業至8月31日，即起書本出清優惠，吸引大批消費者。（圖／取自金石堂）

▲蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE《NOKE忠泰樂生活》店。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.26）

▲排名為世界最美書店之一的「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」。（圖／資料照）

台灣指標性連鎖書店「金石堂」再收一店！經營21年的中和環球店宣布將於8月31日正式結束營業，也是金石堂繼6月新店店、台大店熄燈後，短期內關閉的第三家分店。目前店內推出全館79折、回頭書6本500元等出清優惠，而原址預計將由有日本最美書店之一的蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）接手進駐。隨著民眾閱讀習慣改變，實體書店面臨考驗，金石堂在官方臉書宣布，經營21年的中和環球店因階段性任務完成，將在8月31日熄燈。這也是金石堂在6月21日新北新店店租約到期、6月底台大店熄燈後，短期再收一間實體門市。金石堂2001年全盛時期，全台實體門市曾超過120家，近年受電商興起及閱讀習慣改變等因素影響，門市數持續縮減，目前全台剩20家，待中和環球店熄燈後，將僅剩19家。配合熄燈，中和環球店即日起至8月31日推出感恩回饋活動，全館79折、滿千送百，另有「回頭書任選6本500元」出清優惠，吸引不少民眾把握最後機會前往購書。雖金石堂中和環球店即將走入歷史，不過據了解，日本知名連鎖書店「TSUTAYA BOOKSTORE（蔦屋書店）」將接手進駐，也是品牌首次插旗新北市。至於實際店址，外界推測可能承接金石堂原櫃位，也不排除進駐原Mia C'bon超市樓層空間，仍待業者正式公布。蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）是日本知名連鎖書店品牌，以融合書籍、文具、生活選物、咖啡餐飲等業態聞名，強調透過閱讀、設計、美學與生活風格，打造複合式文化空間。不同於傳統書店，蔦屋更重視店內空間設計與閱讀體驗，經常結合展覽、選物及咖啡廳，讓消費者能自在停留，因此享有「日本最美書店」、「全球最美書店之一」美譽，在台灣也陸續展店，擁有不少忠實支持者。