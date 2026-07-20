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▲阿江炒鱔魚的美味，在於老闆大火現炒做出的噴香美味。（圖／民眾提供）

大火快炒鑊氣十足 鱔魚香濃鮮脆

台南炒鱔魚幾乎是每個遊客到府城必吃的美食之一，而人氣相當高、已經經營48年的「阿江鱔魚意麵」則宣告，將於中秋節過後要歇業，原因則是老闆認為自己年事已高，期望退休，此舉引起在地人與許多慕名吃過的饕客都感到惋惜，那現點現炒、鑊氣十足的美味，恐將成為絕響。事實上台灣的鱔魚意麵、炒鱔魚，分有「乾」與「濕」兩種類，所謂「濕」就是指帶著香滑鹹甜的羹湯，而「阿江鱔魚意麵」屬於「乾」的作法，各食材掛滿濃稠醬汁，因此吃起來會覺得更夠味。「阿江鱔魚意麵」位於台南中西區民族路，老闆廖文欽1978年退伍後，師承家族炒鱔魚手藝，自立門戶開店，至今已營業48年。招牌的生炒鱔魚或是鱔魚意麵、鱔魚米粉等，都是顧客現點再由被網友戲稱為「火雲邪神」的老闆現炒。加上因為鱔魚新鮮，因此口感Q脆帶鮮，尤其大火快炒、鑊氣足，所有的醬料、醋味都讓食材吸足，因此不論是鱔魚、麵條等吃起來格外香濃入味，不少首次吃過的顧客往往感到驚艷。不過也不是所有饕客對於「阿江鱔魚意麵」都買單，從小就在台南長大的立委林俊憲也在臉書發文提到阿江炒鱔魚將於中秋節過後要熄燈一事，並表示「難過是台南經典小吃店又要少一間了」，也引來前立委高嘉瑜留言「火雲邪神阿江炒鱔魚是我吃過最好吃的炒鱔魚」，足見阿江鱔魚在不少南部民眾心中，的確有著一定的份量。