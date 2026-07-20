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效力於底特律老虎隊的23歲「台灣怪力男」李灝宇，今（20）日在客場迎戰洛杉磯天使隊的比賽中，擔任先發第7棒二壘手。本場比賽李灝宇4打數敲出1支安打，成功將連續安打場次推進至4場。儘管老虎隊在9局上發動反攻追到僅剩1分差，但最終仍以2：3不敵天使，無緣完成系列賽橫掃。李灝宇今日在打擊區上持續展現出色的擊球品質，在此役第2局上首打席 擊出一壘方向滾地球，遭到刺殺。第5局上第2打席擊出左外野飛球，遭到接殺。第7局上，李灝宇第三次上來打擊鎖定一顆高達96.9英里（約155.9公里）的外角高速球，猛力揮出擊球初速達103英里（約165.8公里）、飛行距離152英尺的右外野強勁平飛一壘安打，成功延續連續4場敲安的紀錄。第9局上，李灝宇在球隊2：3落後、2出局的關鍵時刻站上打擊區，面對天使終結者澤佛詹（Ryan Zeferjahn），可惜擊出游擊上空沖天炮遭到接殺，成為本場比賽最後一個出局數。賽後，李灝宇本季打擊率維持在2成55，整體攻擊指數（OPS）為0.676。本季累計成績包含7支二壘安打、1支三壘安打、4發全壘打與17分打點。日前在系列賽首戰中，他才於9局上2出局時敲出逆轉2分打點的二壘安打，近期打擊狀態十分火熱。本場比賽老虎隊雖在首局靠著開路先鋒麥格尼戈（Kevin McGonigle）的本季第9轟先馳得點，但隨後打線遭到天使隊先發投手強森（Ryan Johnson）的壓制。強森主投5局僅被敲2安失1分，送出5次三振，成功拿下本季第2勝。老虎隊先發投手麥茲（Casey Mize）因遭強襲球擊中手部而提前退場，牛棚未能完全守住防線。天使隊在2局下追平比數，並於5局下、6局下接連攻下分數，取得3：1領先。9局上，老虎隊打者格林（Riley Greene）轟出本季第14發陽春砲將分差縮小至1分，可惜最終仍無法逆轉戰局。賽後老虎戰績來到46勝53敗，天使則為39勝61敗。