28歲慈妹為富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣女孩，因為熱愛潛水與海洋，她前陣子將戶籍遷至綠島並搬家至當地，昨（19）日慈妹在粉專分享一系列潛水前的側拍照，只穿比基尼的她，玲瓏有致的身材一覽無遺，吸引近4萬人按讚和瀏覽，粉絲驚喊：「是不是發錯地方了！」
慈妹潛水前穿比基尼 3.8萬粉絲眼睛吃冰淇淋
昨天，慈妹在綠島打卡，並上傳數張看似準備下海潛水的照片，只見她穿一件印花三點式綁帶泳衣，一手拿著黑色加壓噴潛水防霧噴瓶，另一手拿著防寒衣，豐滿C罩杯上圍、狹長事業線和螞蟻腰大方見客，一雙結實鉛筆腿也同步放送，福利給好給滿。
慈妹在IG寫下：「跟著我水中漫遊的海蛞蝓，和我一樣飄向未知的遠方，厲害！」貼文發布還不到半天，已經獲得3.8萬名粉絲按讚，眾人大讚：「啊啊啊啊好辣！慈妹是不是發錯地方了！這裡不是訂閱啊」、「手臂肌肉居然爆筋，好猛...」、「Wow...跪求慈妹出寫真集！」
與隊友並稱富邦三本柱 慈妹好身材天然呆圈粉
慈妹（本名彭翊慈），加入Fubon Angels 8年來以稚齡童顏、156公分嬌小身型及32C、22、30勻稱三圍，還有天然呆性格圈粉球迷，IG吸引46萬人追蹤。慈妹擁有紮實的街舞底子，在舞台上展現出甜美與帥氣並存的反差魅力，與隊友並稱「富邦三本柱」之一。
經歷上，慈妹自幼隨父母觀賽培養對棒球的熱愛，因電影《歌舞青春》愛上跳舞，後經老師推薦參加Fubon Angels徵選並成功入選。除了啦啦隊本行，慈妹於2022年正式跨足演藝圈，獲綜藝天王吳宗憲賞識，積極參與綜藝節目錄製，並曾經推出個人翻唱歌曲、參與手遊代言，甚至籌備個人服飾品牌，展現多面向發展。
慈妹IG
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昨天，慈妹在綠島打卡，並上傳數張看似準備下海潛水的照片，只見她穿一件印花三點式綁帶泳衣，一手拿著黑色加壓噴潛水防霧噴瓶，另一手拿著防寒衣，豐滿C罩杯上圍、狹長事業線和螞蟻腰大方見客，一雙結實鉛筆腿也同步放送，福利給好給滿。
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慈妹（本名彭翊慈），加入Fubon Angels 8年來以稚齡童顏、156公分嬌小身型及32C、22、30勻稱三圍，還有天然呆性格圈粉球迷，IG吸引46萬人追蹤。慈妹擁有紮實的街舞底子，在舞台上展現出甜美與帥氣並存的反差魅力，與隊友並稱「富邦三本柱」之一。
經歷上，慈妹自幼隨父母觀賽培養對棒球的熱愛，因電影《歌舞青春》愛上跳舞，後經老師推薦參加Fubon Angels徵選並成功入選。除了啦啦隊本行，慈妹於2022年正式跨足演藝圈，獲綜藝天王吳宗憲賞識，積極參與綜藝節目錄製，並曾經推出個人翻唱歌曲、參與手遊代言，甚至籌備個人服飾品牌，展現多面向發展。
慈妹IG