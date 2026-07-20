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憂心中國恐在我演練期間發動攻擊 陳冠廷：會請國安單位注意

演練引起民眾反彈 陳冠廷：該做的還是要做、可提升整體反應能力

哪些縣市將實施「手機網路限速演習」？

2026年八月份城鎮韌性（防空）演習將首度納入「戰爭斷網」情境。演練期間，北部及中部14個縣市將模擬行動網路壅塞，民眾手機的4G、5G上網服務將受影響約30分鐘，可能出現連線受阻情形。然而，不少民眾在網路上反彈和抱怨。對此，民進黨立委陳冠廷今（20）日表示，演練雖可能影響民眾生活，但不應因此暫緩，政府應事前清楚說明內容與目的，藉此提升全民面對通訊中斷的反應能力。針對八月份將演練網路壅塞，可能出現斷網或限速，陳冠廷今受訪表示，他最擔心的一個議題是，假設在進行斷網演練時，中共同時發動偽旗行動，影響可能會更大。如果國軍正在演練斷網，中共卻同時對我國發動攻擊，並宣稱這是我方政府技術失誤所造成，這是他擔心的部分。所以質詢時，他會特別針對這個部分，請相關單位及國安單位注意。陳冠廷指出，俄羅斯或其他企圖發動侵略的國家，會利用國內任何一個狀況加以擴大，特別是透過偽旗行動，將攻擊包裝成我國自己造成的技術失誤。因此，一方面要向人民說明，演練可能會對生活造成哪些挑戰；在演練之前，也要先向國人清楚說明演練的內容，以及希望達成的目的。陳冠廷提到，他認為這樣的演練非常重要，因為真的遇到攻擊時，可能不只是斷網15分鐘、20分鐘，而是整天的通訊都會受到很大干擾。既然這次要演練，就必須注意這幾種情形。至於部分民眾提出暫緩演練，陳冠廷強調，不要暫緩，該做的還是要做，不然國人就沒有機會演練。如果無限期延後，最後還是要面對我剛才提到的這些挑戰和問題。在還有時間的過程中，應該向民眾說明各項演練實施時可能遇到的狀況。一方面，演習可以增加整體的反應能力；另一方面，民眾也可以了解政府為什麼要做這些事情，以及這些事情為什麼非常必要。他不認為要延遲，我覺得就把它做好。本次演習涵蓋北、中部共14個縣市，將分2梯次進行，每梯次演練時間為30分鐘。◾演練日期：2026年8月10日（星期一）◾演練時間：14:30至15:00◾涵蓋縣市：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市。◾演練日期：2026年8月13日（星期四）◾演練時間：14:30至15:00◾涵蓋縣市：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣。