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洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸今（20）日投出本季代表作，在客場迎戰紐約洋基的雙重賽首戰先發登板，面對豪華打線主投9局僅被敲4支安打、失2分，送出7次三振且沒有任何保送，完成大聯盟首度例行賽完投勝。MLB官方X賽後短時間內連續發布5篇貼文讚嘆山本由深的表現，同時洋基教頭也在訪問時無奈表示：「他的指叉球真的非常出色。」這場比賽是山本由伸挑戰美職大聯盟3年來的「生涯首場例行賽完投勝」，尤其是在對球隊調度最為嚴苛的雙重賽第一戰，他一個人扛下9局，直接幫道奇省下整個牛棚戰力，重要性不言而喻。山本由伸神話般的表現，讓大聯盟官方X的小編在比賽結束的瞬間，短時間內連續發布了整整5篇貼文致敬山本由伸。大聯盟官方激動寫道：「山本由伸用一顆塞進好球帶邊角的窒息三振，親手為他大聯盟生涯的第一場例行賽完投拉弓。」回顧整場比賽，山本從一開始便掌控節奏，首局僅用8球就讓洋基3上3下，前3局更演出完全比賽等級的完美壓制。雖然4局下被洋基重砲葛里遜（Trent Grisham）敲出一記陽春砲，但也僅僅是無傷大雅的零星火花。整場比賽山本共投出102球，其中好球比例極高，靠著伸卡球、滑球與招牌指叉球不斷製造揮空與軟弱飛球，完全壓制洋基打線。直到第9局仍親自站上投手丘，最終用三振收下最後一個出局數，替自己寫下大聯盟生涯首場完投勝紀錄。賽後，洋基主帥布恩面色鐵青，在接受洋基專屬電視台《YES Network》訪問時無奈表示：「我們被他徹底解決了。山本的控球能力簡直是極品，球種的切換與搭配天衣無縫，尤其是他的指叉球簡直好到令人絕望。當一個投手像他這樣能塞滿好球帶各個角落，你真的拿他一點辦法也沒有。不得不稱讚他，他今晚表現得太絕妙了。」隨後布恩也只能轉頭檢討自家打線不爭氣：「我們必須做點有用的事，不能再這樣被牽著鼻子走。」本季第18場先發，山本繳出9局、4安打、2失分、7三振、0保送的王牌級成績，也再次證明自己已成為道奇輪值中不可或缺的核心。在山本由伸投出再見三振、締造歷史性完投的瞬間，場上也出現了溫馨的一幕。在休息區的大谷翔平，第一時間帶著燦爛笑容衝上前，主動伸出雙手給山本由伸一個最溫暖的擁抱與摸頭殺，慶祝他拿下美職生涯具代表性的一勝。