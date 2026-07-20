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近7成預期通膨高於2% 高於主計總處預估

▲27%的民眾認為台股指數下半年高點將介於50,000（含）至52,000區間，20%的民眾認為將介於52,000（含）至54,000區間，10%則預期高點會超過54,000（含）。（圖／國泰金控提供）

股市樂觀指數下降 近6成認為台股上看5萬

國泰金控今（20）日發布7月國民經濟信心調查結果，受到伊朗戰爭衝突影響，68%民眾預期通膨高於2%；59%民眾預期2026年經濟成長率高於9%、68%民眾預期通膨高於2%。台股樂觀指數微降至53.5，但仍有57%民眾認為2026下半年台股加權指數高點會落在50,000以上。國泰金控指出，美伊戰爭雖已停火，惟仍有零星衝突，本月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至25.8，展望樂觀指數下降至20.3；大額消費意願指數降至20.7，耐久財消費意願指數降至-2.1。而在經濟成長方面，主計總處於2026年5月29日預估台灣2026年經濟成長率9.64%，通貨膨脹率1.93%。59%民眾預期2026年經濟成長率高於9%。而68%民眾預期通膨高於2%，2026年平均通膨預期值為2.3%，且有68%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。而針對台股，6月台股波動較大，月初受到美國聯準會（Fed）升息預期升溫、科技股估值擔憂影響，台股下跌，後由於美伊有望和談提振，且科技股反彈，帶動台股走升。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數微降至53.5，風險偏好指數小降至39。27%的民眾認為台股指數下半年高點將介於50,000（含）至52,000區間，20%的民眾認為將介於52,000（含）至54,000區間，10%則預期高點會超過54,000（含）。綜合前述，合計有57%民眾認為2026下半年台股加權指數高點會落在50,000（含）上方。26%民眾預期2026下半年台股低點會落在40,000以下，但仍有37%民眾預期下半年台股加權指數的低點可以支撐在44,000點（含）之上。