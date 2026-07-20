我是廣告 請繼續往下閱讀

2026美加墨世界盃決賽落幕，西班牙以1：0擊敗阿根廷奪下冠軍，不過FIFA首次在世界盃決賽安排大型中場秀，卻意外成為賽後另一個爭議焦點。這場結合麥當娜（Madonna）、小賈斯汀（Justin Bieber）、夏奇拉（Shakira）與布偶秀元素的表演，原本被視為世界盃娛樂化的重要嘗試，卻在社群平台引發兩極評價。有傳統足球迷怒轟是「災難」，也有人認為表演本身不差，只是出現在世界盃決賽中場，格外突兀。世界盃決賽向來是足球本身的最高舞台，但FIFA這次仿照美國超級盃模式，在決賽中場加入大型表演，立刻踩到不少傳統球迷的敏感神經。許多網友認為，足球比賽與美式足球不同，中場休息本該讓球員調整、球迷喘口氣，而不是突然變成一場娛樂秀。有球迷在社群平台直言，這可能是自己看過最糟糕的世界盃決賽，「過去兩小時唯一亮點，就是魯尼說中場秀很爛。」也有人痛批，這場中場秀「毫無意義，而且真的很糟糕」，甚至希望這種安排「永遠不要再發生」。部分批評更集中在比賽節奏被破壞。傳統派球迷認為，中場秀不只讓觀賽情緒被切斷，也讓球員需要重新熱身，尤其決賽強度極高，任何額外等待都可能影響下半場狀態。從卡司來看，FIFA這次確實下足成本。麥當娜、小賈斯汀、夏奇拉等全球巨星登場，還加入布偶秀與懷舊元素，希望同時吸引不同世代觀眾。問題在於，豪華陣容不代表一定能獲得足球迷認同。不少網友吐槽，這場表演看起來像硬把美國大型娛樂節目塞進世界盃決賽。有球迷形容，麥當娜與比伯的組合相當怪異，整體演出讓全球觀眾分成兩派；也有人直接把它稱為FIFA首次世界盃決賽中場秀的「翻車現場」。不過，網路上並非完全沒有正面聲音。也有觀眾認為，決賽本身節奏偏沉悶，中場秀反而提供了娛樂效果，甚至有人留言表示：「決賽很無聊，但中場秀不錯。」這也顯示爭議不只在表演水準，而是足球迷到底能不能接受世界盃決賽被包裝成更接近娛樂節目的形式。這次爭議背後，也反映出歐洲傳統足球文化與美式體育娛樂文化的衝突。對美國觀眾來說，大型中場秀是超級盃的重要傳統，甚至是賽事本身的一部分；但對許多足球迷而言，世界盃決賽的主角只能是比賽本身。有英國球迷開玩笑表示，自己因此對魯尼多了新的敬意，因為他直接說出很多人心聲。也有人把中場秀與轉播廣告一起吐槽，認為這些安排讓決賽變得過度商業化。更激烈的聲音甚至把矛頭指向主辦國，有網友留言稱「美國永遠不該再主辦世界盃」。雖然這樣的說法明顯帶有情緒，但也反映出部分球迷對本屆世界盃美式包裝的不滿，尤其當決賽場外又傳出入場排隊混亂、安檢延誤與門票掃描問題，中場秀爭議就更容易被放大成對整體賽事體驗的批評。