我是廣告 請繼續往下閱讀

中聯油事件風波延燒，國民黨議員與議員參選人砲轟中央蓋牌，在昨日發起「接力絕食」到725遊行，對此民進黨立委林楚茵今（20）日受訪狠酸，這比168還短，大家一起輪流絕食就是輪流吃飯，一點意義都沒有，人民很容易就能看出來，都只是為了地方選舉。對於國民黨小雞「接力絕食」，林楚茵說，食安問題非常嚴重，絕非國民黨這些想要選舉的人的做秀場，大家都知道，此次食安問題最重要的是這些廠商製造毒油不通報，地方政府又疏於檢查，現在成為國民黨選舉作秀。林楚茵說，有一種飲食方式叫「168」，也就是16小時不吃東西、8小時吃東西，沒想到他們竟玩起「接力絕食」，比一般人做168還短，這不是做秀什麼是做秀？根本為了自己的政治生涯與選舉，把食安問題當政治議題來操作，對食安沒有任何幫助。林楚茵也強調，現在都已經查出來，中聯製油過程發生非常大的問題，第一線主管機關就是台中市府，藍營小雞現在是把絕食當成市府的遮羞布嗎？原本第一時間應該是地方政府要做好把關，現在通通推給中央。林楚茵提到，現在地方多數是國民黨執政，但是卻通通要跑到街頭上，那還需要這些地方政府做什麼？如果國民黨只想利用這場絕食把人民帶上街頭，卻把自己的責任通通撇清，就是把食安問題當成他們的遮羞布、轉移焦點。最後林楚茵再轟，大家一起輪流絕食，就是一起輪流吃飯，一點意義都沒有，人民很容易就能看出來，都只是為了地方選舉。