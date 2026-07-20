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▲V後來也到IShowSpeed（甲亢哥）的IG留言。（圖／IG@ishowspeed）

IShowSpeed（甲亢哥）受邀登上2026世界盃決賽中場秀舞台，不只和酷玩樂團（Coldplay）、BTS、小賈斯汀（Justin Bieber）、瑪丹娜（Madonna）等國際巨星同台，更完成追星夢，他在開演前得知BTS就在包廂外，當場衝出去求合照，還因為太興奮直接在偶像面前大秀後空翻，逗得現場笑成一片，影片曝光後迅速在社群瘋傳，就連BTS成員V（金泰亨）都親自現身留言，讓粉絲直呼：「這才是真正的追星成功！」IShowSpeed是美國超人氣YouTube實況主兼饒舌歌手，靠直播《要塞英雄》、《國際足盟大賽23》等遊戲走紅，目前YouTube坐擁5890萬訂閱、IG也有5269萬粉絲，近年更因到世界各地直播、情緒反應浮誇爆紅。這次他受邀擔任世界盃決賽中場秀表演嘉賓，原本就在VIP包廂興奮表示，自己最期待看到BTS演出，沒想到工作人員一句「BTS就在外面」，讓他興奮往外衝。IShowSpeed衝出包廂看到BTS本人就瘋狂大喊：「Oh my god！BTS！」接著忍不住詢問：「我可以跟你們合照嗎？」就在拍照前，他突然來一個後空翻，超浮誇的反應把現場所有人都逗笑，BTS成員也笑翻，圓夢跟他合照。事後IShowSpeed將影片分享到IG，短時間吸引大批網友朝聖，紛紛表示：「在偶像面前完全藏不住興奮」、「後空翻真的太有Speed風格了」。更驚喜的是，BTS成員V也親自留言寫下：「We were just as amazed to meet you🙌（我們見到你也一樣覺得很驚喜）」。