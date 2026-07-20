我是廣告 請繼續往下閱讀

2026美加墨世界盃決賽落幕，西班牙在延長賽靠費蘭・托雷斯（Ferran Torres）攻入致勝球，以1：0擊敗阿根廷，奪下隊史第2座世界盃冠軍。19歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）雖因傷勢尚未完全恢復，本場從替補席出發，但仍跟隨西班牙登上世界之巔。更驚人的是，亞馬爾近兩屆國際大賽13次先發，西班牙全部贏球，堪稱球隊的冠軍幸運符。亞馬爾年僅19歲，已經跟著西班牙拿下2024年歐洲國家盃與2026年世界盃冠軍，生涯起步堪稱夢幻。雖然本屆世界盃決賽他因傷勢影響，並未完全恢復到最佳狀態，只能替補出賽，但西班牙仍靠團隊實力撐到最後，最終擊敗衛冕軍阿根廷封王。西班牙近兩屆大賽幾乎無人能擋，2024歐洲盃與2026世界盃合計取得14勝1平，唯一沒能贏球的比賽，是本屆世界盃小組賽遭維德角逼平。這也讓外界更加看好，西班牙已經正式進入新一代黃金時期。根據統計，亞馬爾近兩屆國際大賽共有13次先發，西班牙全部拿下勝利。2024歐洲盃期間，亞馬爾先發出戰克羅埃西亞、義大利、喬治亞、德國、法國與英格蘭，西班牙6戰全勝，他本人也貢獻1進球、4助攻，其中4強對法國破門，更成為經典代表作。到了2026世界盃，亞馬爾先發面對沙烏地阿拉伯、烏拉圭、奧地利、葡萄牙、比利時與法國，西班牙同樣全勝。他在小組賽對沙烏地阿拉伯攻入1球，4強對法國則製造12碼，幫助球隊2：0擊敗對手闖進決賽。值得一提的是，亞馬爾並非每場大賽都先發。2024歐洲盃小組賽第3輪對阿爾巴尼亞，他曾因輪換替補；本屆世界盃決賽對阿根廷，他也因傷勢尚未完全恢復而從板凳出發。不過，這反而更能說明西班牙的可怕之處。亞馬爾是球隊最重要的新世代天才之一，但西班牙並不是只靠他單點爆發，而是靠成熟體系、穩定控球與完整防守支撐全隊。即使亞馬爾未以最佳狀態先發，西班牙仍能在決賽擊敗梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷。