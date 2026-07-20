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台灣外交部長林佳龍18日表示，不接受柬埔寨支持武統、傷害台灣國家利益，加上柬埔寨詐騙橫行，故將停止給予柬埔寨入境優待，盼金邊當局重新檢討台柬關係。對此，柬埔寨外交部也於19日給出簡短回應。綜合媒體報導，我國外交部17日表示，自2018年8月起開放柬埔寨國民適用「東南亞國家人民來台先行上網查核」（TAC）有條件式免簽，以及「觀宏專案」等簽證便利措施入境我國，希望藉此增進民間往來，促進柬埔寨政府與人民對台灣的瞭解。然而，柬國政府長期未以平等互惠方式回應善意，還屢次公開配合中國，發表貶抑台灣主權、甚至隱含支持中方武統的不當聲明。此外，考量到近期許多跨國重大詐騙案件，也與柬埔寨有關，引起台灣國內外、各界及民眾高度重視，因此外交部決定自今年8月1日起，停止對柬國適用上述簽證便利措施。而林佳龍18日出席出席「新創總會新北辦公室」開幕式時，也提到基於對等原則，決定先停止給予柬埔寨特殊待遇，希望柬埔寨能跟台灣諮商，重新檢討台柬關係。根據《柬中時報》、《柬華日報》報導，柬埔寨外交部19日回應時，僅簡短重申，柬埔寨始終視台灣為中國一省，堅定奉行一個中國政策，這一立場不會改變。近日，柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）赴中國，參與「2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議」，與中國國家主席習近平會面。從事後發表的官方聲明來看，洪馬內不僅誓言要深化中柬多方合作，還強調不論國際形勢如何變化，柬國對中國友好合作的政策都不會改變，將堅定奉行一個中國原則。