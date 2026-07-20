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ShowMaker帶領隊伍 睽違1723天闖進決賽

▲DK在賽事中爆出欠薪，官方甚至表示要出售戰隊。（圖／翻攝自Esports World Cup臉書粉專）

拿下冠軍獎金鬆口氣 粉絲盼金主好好對待選手

2026年《英雄聯盟》電競世界盃（EWC 2026）賽事昨（19）日落幕，由韓國賽區戰隊DK奪下冠軍，並且得到稅前60萬美元（約新台幣1943萬元）的獎金！DK在本屆賽事中被爆出欠選手薪水，中路ShowMaker（粉絲暱稱為許哥）彷彿為了隊伍的經濟問題拚盡全力，為隊伍贏下60萬美元的冠軍獎金，許多人紛紛感動表示「許哥的美金之路完成了」、「石油爸爸們可以看看DK嗎」。韓國LCK賽區隊伍DK（Dplus Kia）戰隊，日前到法國巴黎參加EWC 2026，沒想到賽事進行到一半，韓國媒體就爆料，DK戰隊目前遭遇到嚴重的財務問題，已經積欠旗下戰隊選手超過1個月的薪水，後續DK也發聲明證實出現財務危機，更表示戰隊正在出售當中，引起風波。而DK卻沒有受到欠薪影響，也有可能是為了得到冠軍獎金，讓隊伍能持續運作，在EWC 2026賽事中越戰越勇，不僅擊敗歐洲賽區王者G2，還接著打敗中國賽區強隊BLG，中路ShowMaker更在比賽中拿出許久未見的招牌角色星朵拉，奮力擊敗奪冠熱門Gen.G，前進睽違1723天的決賽舞台，最後對上打敗T1的黑馬KC。來到決賽場上，除了ShowMaker之外，其他選手打野Lucid、下路Smash也跳出來Carry全隊，帶領隊伍以直落三擊敗KC，毫無懸念拿下本屆EWC冠軍，冠軍隊伍除了獎盃之外，還有稅前60萬美元（約新台幣1943萬元）的冠軍獎金，讓財務吃緊的DK暫時鬆口氣。DK的表現也引起電競迷們討論，有人表示，ShowMaker好像回到了過去打網咖時期的他，「缺錢的許哥太強啦」、「許哥：有錢了有錢了！孩子們我們有薪水了！金主爸爸快來看看一老帶四小，請大力贊助好嗎？」「DK在2020年之後的第一個國際賽冠軍，希望轉賣之後接手的新戰隊也能夠對待選手好一點，LCK三大概念神，聯賽超、世界飛、欠薪許」、「許哥的美金之路完成了」、「石油爸爸們可以看看DK嗎」。