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▲早在6月6日世界盃開幕前，《EA Sports FC 26》就模擬預測西班牙最終將捧起大力神盃。（圖／EA SPORTS FC﻿）

2026世界盃足球賽正式落幕，西班牙成功擊敗阿根廷，奪下隊史第二座世界盃冠軍，也讓知名遊戲大廠 EA Sports 再度成為全球球迷熱議焦點，早在世界盃開踢前，EA Sports 就透過旗下《EA Sports FC 26》模擬預測西班牙最終將捧起大力神盃，如今結果完全應驗，正式達成連續5屆成功預測世界盃冠軍的驚人紀錄，被球迷封為「世界盃最強預言家」。EA Sports 的世界盃預測紀錄堪稱傳奇，自2010年準確預測西班牙奪冠開始，接著2014年的德國、2018年的法國、2022年的阿根廷，如今再加上2026年的西班牙，已經連續5屆成功命中冠軍隊伍。雖然2006年曾預測捷克奪冠失準，但近16年來保持百分之百命中率，神準程度令人驚嘆。EA Sports 的預測並非憑感覺，而是建立在龐大的數據分析之上。透過《EA Sports FC 26》收錄的真實球員能力值、近期表現、球隊戰術、歷史交手紀錄等資料，再結合 AI 演算法與超級電腦，針對本屆48支參賽球隊進行數百次模擬運算，最終得出西班牙奪冠機率最高的結論，也再次展現數據分析在現代足球中的影響力。值得一提的是，EA Sports 當時特別點名西班牙新星亞馬爾將成為球隊爭冠關鍵人物，雖然他在世界盃期間一度受到傷勢影響，但依舊是西班牙進攻端的重要核心，最終也隨隊成功捧起冠軍獎盃，讓賽前預測再添說服力。除了成功預測冠軍之外，EA Sports 在賽前模擬中也曾預測地主美國隊將止步16強，最終同樣與實際賽果相符。隨著西班牙順利封王，EA Sports 不僅完成連續5屆預測世界盃冠軍的壯舉，也再次證明結合 AI、大數據與足球模擬系統，已逐漸成為觀察國際足壇的重要參考指標。