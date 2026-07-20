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▲梅西（Lionel Messi）幫亞馬爾（Lamine Yamal）洗澡的照片爆紅，也是兩人緣分的開端。（圖／取自Selección Argentina in English X）

網友驚喜點出：兩人生日竟然也是相差19天

2026世界盃足球賽於台灣時間今（20）日凌晨正式落幕，西班牙以1：0擊敗衛冕軍阿根廷，這場比賽不僅是兩個國家之戰，也被許多球迷認為也等同於39歲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與西班牙19歲天才球星亞馬爾（Lamine Yamal）的對決，而兩人除了當年「澡盆」緣分、相差19歲，並有許多「19」數字間的巧合，被球迷們戲稱是宿命符號。梅西以及亞馬爾二人緣分可追溯至19年前的2007年，當時的一場聯合國兒童基金會公益拍攝活動，身披巴薩19號球衣的梅西，溫柔地幫嬰兒洗澡，而該嬰兒正是出生僅半年的亞馬爾。時隔19年後，相差19歲的兩位，竟然在世界盃總決賽同場競技。再加上兩人都同樣穿過19號球衣、兩人都在19歲完成世界盃首秀等，光從這無數的「19」之巧合讓球迷們都嘖嘖稱奇，更有球迷提到：「此次決賽是在當地日期7月19日」，也有台灣網友提到：「兩人的生日，不看年份的話也是相差19天（梅西生日6月24日、亞馬爾生日7月13日）」，也因此網友們戲稱「19」真的是宿命符號！