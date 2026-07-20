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▲鄭好娟在《魷魚遊戲》中的扮相超憔悴，讓人差點忘記她超模的身分。（圖／Still Watching Netflix YouTube）

2026世界盃足球賽決賽今（20）日盛大登場，除了西班牙與阿根廷的頂尖對決讓人血脈賁張外，賽前的「大力神盃揭幕儀式」同樣星光熠熠、吸睛度爆表。其中，身穿一襲精緻禮服、優雅護送裝有獎盃的頂級精品硬箱登場的亞裔美女，瞬間成為全球轉播鏡頭與社群媒體焦點。不少網友驚呼：「她到底是誰？」原來她就是憑藉Netflix人氣劇集《魷魚遊戲》在全球爆紅的南韓女星鄭好娟。這場結合體育與娛樂的揭幕儀式，吸引了全球數億球迷目睹。鄭好娟今日以頂級精品Louis Vuitton（路易威登）全球品牌大使的身份精緻登場，身著一襲剪裁特殊、胸前挖洞的粉色洋裝亮相，優雅中帶點微辣氛圍，氣場超強大。她與西班牙網球球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）一同步入球場中央，代表贊助商LV親手開啟專屬訂製的獎盃硬箱，隨後由西班牙傳奇球星伊涅斯塔（Andrés Iniesta）與阿根廷傳奇肯佩斯（Mario Kempes）將大力神盃高高舉起，瞬間點燃現場氣氛。鄭好娟曼妙的身影在開賽後也吸引許多討論，還有不熟悉娛樂圈的足球迷好奇，為何這位韓星能登上世界盃決賽的聖殿？事實上，獎盃護送儀式向來是由國際頂級賽事合作夥伴LV主導。鄭好娟自2018年起便與LV結下深厚緣分，如今更是品牌舉足輕重的全球大使。再加上她因《魷魚遊戲》拿下美國演員工會獎（SAG）視后，從模特兒躍升國際級巨星，這次受邀代表LV護送這座象徵足球最高榮譽的大力神盃，可謂兼具話題性與品牌代表性，也讓全球觀眾見證了東方美女的迷人魅力。而鄭好娟和趙寅成主演的科幻驚悚動作片《希望：末日血戰 HOPE》本月15日才剛在韓國上映，台灣預計要等到9月才會上檔。