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2026年世界盃決賽，西班牙在延長賽以1：0擊敗少打一人的阿根廷，成功奪下冠軍。賽後當西班牙球員站上頒獎台準備迎接冠軍加冕時，阿根廷全隊竟選擇「集體背對」頒獎台，轉身只面向自己的球迷。這缺乏風度的一幕引發國際譁然，知名體育媒體《The Athletic》更撰文重砲抨擊，直指阿根廷的行為是「讓他們自己與世界盃決賽蒙羞」。根據現場報導，在頒獎典禮開始前，展現風度的西班牙球員甚至為阿根廷隊列隊致敬（guard of honour）。然而，當主角換成西班牙站上頒獎台時，阿根廷球員卻選擇將背朝向新科世界冠軍，聚集在球門前只顧著與自家球迷互動。不僅如此，當西班牙中場羅德里（Rodri）獲頒賽事金球獎時，阿根廷球迷更刻意高呼梅西（Lionel Messi）的名字來淹沒現場的廣播。針對阿根廷隊的冷漠與失態，西班牙中場奧爾莫（Dani Olmo）在賽後受訪時無奈表示：「我們是很多代人的榜樣，我認為他們也應該要是。」《The Athletic》在報導中毫不留情地批評阿根廷在整場比賽中充滿「暴躁、任性且令人反感」的行徑。除了恩佐·費爾南德斯（Enzo Fernández）因為愚蠢且魯莽的鏟球領到紅牌外，阿根廷在賽後更主動挑起衝突。帕雷德斯（Leandro Paredes）在賽後衝突中，短暫掐住西班牙後衛加西亞（Eric García）的脖子並將其推倒，隨後又試圖攻擊小將加維（Gavi）。老將奧塔門迪（Nicolas Otamendi）在賽後對著西班牙球員羅德里與拉波特（Aymeric Laporte）叫囂，嘲諷他們「整周都在哭」。就連一向冷靜的梅西，也在比賽尾聲與庫庫雷利亞（Marc Cucurella）發生激烈爭吵，甚至向裁判舉手抗議，被外媒形容「像個向老師告狀的小孩」。阿根廷的行徑不僅惹怒了媒體，也讓許多足壇名宿看不下去，德國傳奇中場克羅斯（Toni Kroos）： 在社群媒體上簡短而有力地寫下：「足球贏了（Football won）。」前德國國腳希茨爾斯佩格（Thomas Hitzlsperger）： 痛斥帕雷德斯、恩佐與奧塔門迪等人是「令人作嘔的運動員」，並直言：「梅西是球場上的天才，但他大多數的隊友都是對美麗足球毫無概念的流氓——西班牙萬歲。」誠如《The Athletic》在文末所下的註解，阿根廷或許擁有極致的愛國心與強大的凝聚力，但他們在決賽舞台上選擇用暴力與無視來面對失敗，這種行徑最終「只是在全世界面前貶低了他們自己」。這場充滿爭議的頒獎典禮上還發生了一段政治插曲。根據多家阿根廷媒體報導，本次決賽由美國總統川普（Donald Trump）、墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）共同頒發獎牌。當阿根廷後衛羅梅羅（Cristian Romero）上台領獎時，他刻意繞過川普，拒絕與其握手，隨後才與一旁的墨西哥總統及加拿大總理握手致意，此舉也引發了外界的熱烈討論。