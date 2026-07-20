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2026年美加墨世界盃冠軍戰今（20）日在紐澤西大都會人壽體育場落幕，西班牙靠著替補上陣的托雷斯（Ferran Torres）於延長賽第106分鐘破門，終場以1比0擊敗衛冕軍阿根廷，抱回隊史第2座世界盃冠軍。賽後美國總統川普（Donald Trump）登台頒獎，不僅一現身便遭滿場球迷狂噓，交出冠軍獎盃後也遲遲沒有離開，站在西班牙球員身旁「卡C位」，搶鏡畫面隨著轉播送到全球，引發熱議。西班牙擊敗阿根廷封王後，川普與國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）一同進入球場主持頒獎儀式，沒想到兩人才剛踏上草皮，看台便傳出大批噓聲。據《路透社》報導，噓聲直到頒發球員與教練獎牌時才逐漸停歇，川普也親手為無緣衛冕的梅西（Lionel Messi）掛上亞軍獎牌。頒獎進入最高潮後，川普將大力神盃交給西班牙隊長羅德里（Rodri），卻沒有立刻退出頒獎台，反而繼續站在冠軍球員身旁。直到羅德里準備高舉獎盃，因凡蒂諾才上前示意，將川普引導至舞台側邊；但在金色彩帶落下、球員跳躍慶祝時，他仍未完全離開鏡頭。事實上，這已不是川普第一次在足球頒獎典禮上成為焦點。2025年俱樂部世界盃決賽同樣在這座球場舉行，川普將獎盃頒給切爾西後，也曾留在球員之間參與慶祝，讓現場球星一度露出錯愕神情。相隔一年，他又在世界盃決賽上演相似畫面，也難怪相關片段曝光後迅速掀起討論。