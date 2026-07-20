2026世界盃今由西班牙以1:0擊敗阿根廷，奪下睽違16年的隊史第二座大力神盃！但比賽還沒結束，阿根廷球員就在場上打人，火爆氣氛也延燒到場邊，NFL傳奇球星湯姆布雷迪（Tom Brady）與近年轉戰WWE的羅根保羅（Logan Paul）在場邊對罵、互比中指。然而這段狂吸85萬人觀看的影片真相被挖出，其實是套好的。
🟡世界盃決賽爆衝突！兩大巨星場邊互飆中指曝
根據外媒《HITC》報導，有現場民眾在西班牙與阿根廷的冠軍決戰現場，捕捉到這幕驚人畫面。七屆超級盃得主布雷迪與擁有巨量追蹤的羅根保羅，在VIP場邊通道旁激烈交火。影片中兩人面紅耳赤地對空咆哮，甚至當眾對著彼此狂比中指。羅根保羅一度情緒失控作勢衝上前扁人，隨後被身旁友人從後方死死擋住拖開，火爆短影片在推特上迅速吸引超過85萬次觀看。
🟡日前才剛怒甩巴掌！兩巨星恩怨起因曝光引爆
事實上，這對跨界冤家的火藥味早就不是第一次引爆。就在兩天前的體育商品大會上，兩人就曾在台上爆發激烈爭執，當時平常形象溫和的布雷迪竟突然出手，狠狠賞了羅根保羅一記大巴掌，當場嚇壞台上的NBA球星唐斯。事後布雷迪僅在個人專頁冷冷留下「蠢呆」二字。
據悉，兩人的過節始於今年二月，當時羅根保羅自傲地宣稱自己加入WWE後的表現「就跟NFL選手一樣專業」，此舉徹底惹毛了美式足球歷史第一人布雷迪，雙方自此結下深仇大恨。
🟡假衝突真炒作大曝光！海外群眾冷眼看穿騙局
從日前掌摑到今日的世界盃中指大戰，這一連串看似失控的暴力衝突，背後真相早已被精明的群眾看穿。海外論壇與評論區掀起一面倒的抵制潮，群眾冷眼狂酸這根本是「套好的」公關行銷。
由於羅根保羅目前隸屬於WWE職業摔角，而摔角向來以高超的劇本編排著稱，大批體育迷直言這一切都是為了明年的「摔角狂熱43」大賽做鋪梗宣傳。群眾無情吐槽：「演得太假了，布雷迪為了流量把自己降格成社群小丑。」這場跨界大戲究竟如何收尾，顯然已經成為摔角擂台上的下一個利益收割點。
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根據外媒《HITC》報導，有現場民眾在西班牙與阿根廷的冠軍決戰現場，捕捉到這幕驚人畫面。七屆超級盃得主布雷迪與擁有巨量追蹤的羅根保羅，在VIP場邊通道旁激烈交火。影片中兩人面紅耳赤地對空咆哮，甚至當眾對著彼此狂比中指。羅根保羅一度情緒失控作勢衝上前扁人，隨後被身旁友人從後方死死擋住拖開，火爆短影片在推特上迅速吸引超過85萬次觀看。
事實上，這對跨界冤家的火藥味早就不是第一次引爆。就在兩天前的體育商品大會上，兩人就曾在台上爆發激烈爭執，當時平常形象溫和的布雷迪竟突然出手，狠狠賞了羅根保羅一記大巴掌，當場嚇壞台上的NBA球星唐斯。事後布雷迪僅在個人專頁冷冷留下「蠢呆」二字。
據悉，兩人的過節始於今年二月，當時羅根保羅自傲地宣稱自己加入WWE後的表現「就跟NFL選手一樣專業」，此舉徹底惹毛了美式足球歷史第一人布雷迪，雙方自此結下深仇大恨。
從日前掌摑到今日的世界盃中指大戰，這一連串看似失控的暴力衝突，背後真相早已被精明的群眾看穿。海外論壇與評論區掀起一面倒的抵制潮，群眾冷眼狂酸這根本是「套好的」公關行銷。
由於羅根保羅目前隸屬於WWE職業摔角，而摔角向來以高超的劇本編排著稱，大批體育迷直言這一切都是為了明年的「摔角狂熱43」大賽做鋪梗宣傳。群眾無情吐槽：「演得太假了，布雷迪為了流量把自己降格成社群小丑。」這場跨界大戲究竟如何收尾，顯然已經成為摔角擂台上的下一個利益收割點。
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