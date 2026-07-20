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加拿大饒舌天王Drake豪擲150萬美元（約新台幣4862萬元），押注阿根廷在90分鐘內拿下2026世界盃冠軍，結果慘遭滑鐵盧，不僅與約510萬美元（約新台幣1.65億元）的獎金擦身而過，更讓外界熱議「Drake詛咒」再度成真。《FOX體育台》報導，Drake以運彩「反指標」聞名，經常下注在最終落敗的一方，或豪擲鉅款壓住卻未能命中。這種黑歷史逐漸演變為「Drake詛咒」的體壇迷信，認為凡是獲得這位饒舌歌手公開支持的球隊或運動員，注定難逃敗北命運。決賽開踢前，阿根廷球迷得知Drake下注的消息，不安情緒隨即蔓延。這場比賽19日在美國紐澤西州登場，阿根廷對陣西班牙並廝殺至延長賽，最終由西班牙球星費蘭托雷斯在延長賽階段攻入致勝一球，阿根廷中場球員恩佐費南德茲更在延長賽尾聲遭紅牌罰出場，雪上加霜，最終以0比1不敵勁敵，梅西賽後落淚。Drake是在7月17日決賽前夕，透過Instagram公開自己在加密貨幣博弈平台Stake下注的截圖，並附上耐人尋味的配文：「那句話怎麼說的？？？下次好運吧⋯⋯不用多說了」，顯示他本人似乎也心知肚明自己身上背負的「詛咒」名聲，最終一語成讖。事實上，Drake今年賭注一路碰壁。今年2月超級盃，他砸下100萬美元支持新英格蘭愛國者，卻眼睜睜看著對手西雅圖海鷹勝出；隨後又在美國網球公開賽押注辛納擊敗阿卡拉茲，再度賠上30萬美元；上週末UFC 329賽事，他更豪擲100萬美元押注挑戰者康納麥格雷戈擊敗霍洛威，結果麥格雷戈開賽69秒就因膝蓋受傷倒地落敗。此外，2024年美洲盃四強賽，Drake也曾押注自己祖國加拿大擊敗阿根廷，最終阿根廷以2比0獲勝，讓他再度賠錢。根據TheDrakeCurse.com網站統計，Drake公開揭露的87筆賭注中，僅32筆獲勝、55筆落敗，勝率僅37.2%，「詛咒」封號可說是實至名歸。值得特別澄清的是，多家外媒過去報導常提及「Drake曾在2022年卡達世界盃決賽押注阿根廷獲勝」，但細究賭注條件會發現，這筆100萬美元賭注明確限定「阿根廷須在90分鐘正規時間內獲勝」，然而那場決賽阿根廷與法國在120分鐘戰成3比3平手，最終靠12碼PK大戰才封王奪冠，這代表Drake當年那筆賭注，儘管阿根廷最終真的奪得世界盃冠軍。換句話說，2022年那次其實同樣是「詛咒」應驗的案例之一，並非外界普遍認知的「難得一勝」，這場2026年決賽的挫敗，等於是Drake與阿根廷世足賭局的「二連敗」，而非傳說中「贏過一次」後的首度落馬。