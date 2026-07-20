2026世界盃冠軍賽於今（20）日凌晨3點開踢，本屆由西班牙以1：0擊退強敵阿根廷，成功捧起大力神盃。但這場巔峰對決上半場踢得沉悶，雙方將防守強度拉到最高，引發不少球迷直呼「看得很悶、好無聊」，甚至將本屆決賽與2022年阿根廷對法國的經典之戰對比，認為當年梅西、姆巴佩上演的經典對決，精彩程度堪稱「歷史級」，至今仍是難以超越的經典。
世界盃冠軍賽一票人看得好悶！點名這屆永遠經典：要超越太難了
有網友在PTT上以「22年決賽是不是屌打今年」為題發文，表示2022年冠軍賽同樣進入延長賽，但賽事卻相當精彩，不只有法國球星姆巴佩神級表現，還有球王梅西的華麗射門，以及阿根廷門將「大馬丁」馬丁尼茲（Emiliano Martínez）關鍵一擋，整場賽事從頭精彩到尾，「論冠軍賽精彩程度22絕對大於26，對吧」。
貼文曝光後，瞬間引來眾人認同留言，「22年是歷史級別的好看」、「22年好像沒幾屆能超越吧」、「22年永遠經典」、「22年真的好看，這場就是兩邊實力有差所以張力比較不足」、「今年是真的滿無聊的」、「超無聊這屆」、「22年封神之戰，要超越太難了」。
神仙打架再回顧！2022世界盃冠軍賽太瘋狂：梅西終圓冠軍夢
2022年卡達世界盃被譽為史上最精彩的決賽之一，阿根廷與法國在120分鐘內戰成3比3平手，也是世界盃史上最瘋狂的平手局面，最終阿根廷於PK大戰中以4比2擊敗法國。這場比賽不僅充滿戰術拉鋸，還見證了球王梅西（Lionel Messi）完成生涯奪冠的最重要一塊拼圖，當年許多人看得熱淚盈眶，至今仍讓許多球迷津津樂道。
這場被譽為是神仙打架，最大亮點在於過程高潮迭起，該場賽事中，阿根廷在上半場靠著梅西與迪馬利亞領先2：0，法國看似無望奪冠，但姆巴佩在下半場97秒內連進兩球扳平，延長賽梅西再入一城、姆巴佩完成帽子戲法將比分扳成3：3，最終進入PK大戰，阿根廷才驚險勝出。
2026冠軍賽遭轟史上最無聊！一票球迷反讚高水準
今年阿根廷對上無敵艦隊西班牙，但開局戰況並不如預期激烈，雙方上半場都未破門，皆採取保守戰略，面對西班牙極致的傳控打法，阿根廷更是陷入困境，繳出正規90分鐘內竟出現「0次射門」的數據，引來英媒《衛報》點評「史上最無聊決賽」。
不過也有許多球迷提出不同看法，雖然雙方因戰術拉鋸，上半場節奏膠著，但西班牙成功掌控中場節奏，而阿根廷面對強勢壓迫，也展現了極佳的防守韌性，這場世界頂級的控場，依舊滿足球迷們對冠軍戰的期待。
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有網友在PTT上以「22年決賽是不是屌打今年」為題發文，表示2022年冠軍賽同樣進入延長賽，但賽事卻相當精彩，不只有法國球星姆巴佩神級表現，還有球王梅西的華麗射門，以及阿根廷門將「大馬丁」馬丁尼茲（Emiliano Martínez）關鍵一擋，整場賽事從頭精彩到尾，「論冠軍賽精彩程度22絕對大於26，對吧」。
神仙打架再回顧！2022世界盃冠軍賽太瘋狂：梅西終圓冠軍夢
2022年卡達世界盃被譽為史上最精彩的決賽之一，阿根廷與法國在120分鐘內戰成3比3平手，也是世界盃史上最瘋狂的平手局面，最終阿根廷於PK大戰中以4比2擊敗法國。這場比賽不僅充滿戰術拉鋸，還見證了球王梅西（Lionel Messi）完成生涯奪冠的最重要一塊拼圖，當年許多人看得熱淚盈眶，至今仍讓許多球迷津津樂道。
這場被譽為是神仙打架，最大亮點在於過程高潮迭起，該場賽事中，阿根廷在上半場靠著梅西與迪馬利亞領先2：0，法國看似無望奪冠，但姆巴佩在下半場97秒內連進兩球扳平，延長賽梅西再入一城、姆巴佩完成帽子戲法將比分扳成3：3，最終進入PK大戰，阿根廷才驚險勝出。
今年阿根廷對上無敵艦隊西班牙，但開局戰況並不如預期激烈，雙方上半場都未破門，皆採取保守戰略，面對西班牙極致的傳控打法，阿根廷更是陷入困境，繳出正規90分鐘內竟出現「0次射門」的數據，引來英媒《衛報》點評「史上最無聊決賽」。
不過也有許多球迷提出不同看法，雖然雙方因戰術拉鋸，上半場節奏膠著，但西班牙成功掌控中場節奏，而阿根廷面對強勢壓迫，也展現了極佳的防守韌性，這場世界頂級的控場，依舊滿足球迷們對冠軍戰的期待。
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