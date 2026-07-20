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世界盃冠軍賽一票人看得好悶！點名這屆永遠經典：要超越太難了

▲不少球迷看完今年的世界盃冠軍賽，將其與2022年法國對上阿根廷的傳奇決賽對比，坦言「22年決賽是不是屌打今年」。（圖／美聯社／達志影像）

神仙打架再回顧！2022世界盃冠軍賽太瘋狂：梅西終圓冠軍夢

這場比賽不僅充滿戰術拉鋸，還見證了球王梅西（Lionel Messi）完成生涯奪冠的最重要一塊拼圖，當年許多人看得熱淚盈眶，至今仍讓許多球迷津津樂道。

▲2022卡達世界足球盃由梅西所領軍的阿根廷奪下冠軍，該場賽事更被譽為史詩級精彩。（圖／美聯社／達志影像）

2026冠軍賽遭轟史上最無聊！一票球迷反讚高水準

▲阿根廷、西班牙會師世界盃決賽舞台，一路糾纏至延長賽，梅西（左）落後下多次主導進攻無果。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃冠軍賽於今（20）日凌晨3點開踢，本屆由西班牙以1：0擊退強敵阿根廷，成功捧起大力神盃。，至今仍是難以超越的經典。有網友在PTT上以「22年決賽是不是屌打今年」為題發文，表示，「論冠軍賽精彩程度22絕對大於26，對吧」。貼文曝光後，瞬間引來眾人認同留言，「22年是歷史級別的好看」、「22年好像沒幾屆能超越吧」、、「超無聊這屆」、「22年封神之戰，要超越太難了」。2022年卡達世界盃被譽為史上最精彩的決賽之一，阿根廷與法國在120分鐘內戰成3比3平手，也是世界盃史上最瘋狂的平手局面，最終阿根廷於PK大戰中以4比2擊敗法國。這場被譽為是神仙打架，最大亮點在於過程高潮迭起，該場賽事中，阿根廷在上半場靠著梅西與迪馬利亞領先2：0，法國看似無望奪冠，但姆巴佩在下半場97秒內連進兩球扳平，延長賽梅西再入一城、姆巴佩完成帽子戲法將比分扳成3：3，最終進入PK大戰，阿根廷才驚險勝出。今年阿根廷對上無敵艦隊西班牙，但開局戰況並不如預期激烈，雙方上半場都未破門，皆採取保守戰略，面對西班牙極致的傳控打法，阿根廷更是陷入困境，繳出正規90分鐘內竟出現「0次射門」的數據，引來英媒《衛報》點評「史上最無聊決賽」。不過也有許多球迷提出不同看法，