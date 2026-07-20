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繼砍光4738萬媒宣費 翁曉玲提案減列多項「獎補助及捐助經費」

翁曉玲提案全數刪除文化部正、副首長特別費117.9萬元

文化部：將衝擊雲門、明華園等團隊 並波及推動文學、出版振興

今年度中央政府總預算案持續卡關，國民黨立委翁曉玲除於七月初提案全數刪除文化部4738萬元媒體宣傳預算，還被發現她以幾乎相同的內容，提案刪除至少13個中央部會的媒宣費，被外界形容為「一稿13砍」。如今，翁曉玲再被爆提出逾30項刪減案，涵蓋人事、行政運作、設備及獎補助等經費，總刪減金額高達10億元。朝野近日針對第二輪預算提案交鋒。事實上，在第一輪審查時，翁曉玲就主張刪除文化部全部媒宣費，經立法院教育及文化委員會審查後，改為凍結800萬元。隨著各黨團陸續提出第二輪提案，相關預算將交由立法院長韓國瑜召集協商，翁曉玲也再度要求砍光4738萬元媒宣費。除媒宣費外，文化部獎補助及捐助經費也面臨近2.5億元刪減。其中包括對國內團體捐助減列2.1億元，私立學校獎助減列2500萬元，對外捐助減列900萬元，政府機關間補助則減列129.4萬元。文化內容策進院預算同樣遭到刪凍，因翁曉玲質疑文策院運用國發基金投資的成效，她並以白色恐怖題材電影《餘燼》為例，指該片製作經費超過6000萬元，票房卻不到600萬元，因此提案減列300萬元，並凍結三成預算。在人事經費方面，翁曉玲以預算編列浮濫為由，要求刪減約用、約聘僱、按日按件計酬及法定編制人員待遇等薪資與酬金，合計約6200萬元。另外，她也將矛頭指向文化部長李遠，批評李遠在立法院針對TaiwanPlus及國片《功夫》的答詢前後不一，損害文化部公信力，因此提案全數刪除文化部正、副首長特別費，共117.9萬元。此外，翁曉玲以公共電視文化事業基金會董事會違法延任為由，提案減列對公視基金會捐助2185萬元，並凍結2億元，凍結範圍包括董事長薪資及獎金。針對預算遭到藍委提案大幅刪減，文化部則表示，115年度預算先前經立法院教育及文化委員會跨黨派協商後，決議刪減1000萬元、凍結3750萬元。針對第二輪新增刪減提案，各業務單位已自17日起準備相關說明，預計下週起陸續向各黨團及提案委員溝通。文化部指出，若刪減國內藝文團體捐助及獎補助費2.1億元，將衝擊雲門、擊樂文教基金會、明華園等品牌團隊，也會波及視覺藝術團體及畫廊參與國際展會、中壯世代藝術家扶植，以及出版社、書店和民間團體推動文學、閱讀與出版振興等計畫。此外，文化科技與文創產業發展、社區營造及地方博物館經營，也可能受到影響。文化部認為，相關刪減將牽動整體藝文產業，不僅不利文化能量累積，也可能壓縮台灣文化走向國際的空間。文化部並舉例，楊双子《臺灣漫遊錄》獲國際布克獎、國片票房創下18年新高，以及台灣VR、XR作品多次在威尼斯影展等國際賽事獲獎，都是政府與朝野長期支持文化預算所累積的成果，而非個別偶發現象。