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795天沒驗致癌物！中聯油脂「連2次」被盧市府跳過

中聯沒驗卻顯示「合格」？溫朗東揪出隱匿、造假內情

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，台中市長盧秀燕昨（19）日宣布，將邀集各地方政府召開「反毒油線上國是會議」，共同研商食安對策。不過，時事評論員溫朗東質疑，台中市政府不是不會做事，而是「不會對中聯油脂做事」，並指控市府在抽驗、資訊公開及檢驗資料上疑點重重，甚至涉及隱匿及提供錯誤資料，要求盧秀燕出面說明。溫朗東指出，衛福部食藥署於2025年1月啟動「油脂專案」，台中市政府配合執行抽驗作業，同年5月共針對13家業者檢驗苯駢芘（BaP），但令人疑惑的是，全台兩大黃豆加工廠之一的中聯事業群竟未被列入抽驗名單。溫朗東進一步表示，在癌油事件爆發前，中聯油脂已長達795天未接受相關抽驗，福壽及福懋則分別長達810天、832天未檢驗。更值得注意的是，795天前台中市政府曾抽驗中聯產品，當時雖檢驗重金屬等項目，卻唯獨沒有檢測苯駢芘；到了2025年5月，其他13家業者皆接受苯駢芘檢驗，中聯卻再次被盧市府跳過。「與此同時，中聯這3年毛利金額增加21.25%。」溫朗東不禁質疑，中聯錢怎麼賺的？是不是檢驗造假、混劣質油？為什麼盧市府接連抽驗放水？更弔詭的事情來了，台中市政府的食安專區，沒辦法下載檢驗報告PDF，必須要「檢視網頁原始碼」，下載報告方式藏在原始碼裡。更令溫朗東不解的是，2024年4月26日，中聯台中港廠接受抽驗時，公開檢驗報告中並未列出苯駢芘檢驗項目，但同一天、同批大豆沙拉油送交衛福部的資料，卻顯示苯駢芘檢驗結果為合格，「究竟是盧市府造假資料，還是衛福部資料出錯？」為確認「不驗BaP，是不是盧市府慣例？」，溫朗東另查閱不相干業者的檢驗資料，發現金安信公司的檢驗報告中，確實包含苯駢芘等多環芳香族碳氫化合物項目，「也就是盧市府不但涉嫌放水中聯，還牽涉到隱匿公開資訊、對衛福部造假資料」，他也呼籲盧秀燕應給外界說明，而這些問題的答案不會在凱道上，在台中市政府。