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▲缺鐵時可能使警覺性與專注力下降，醫師推測，咀嚼冰塊產生的低溫刺激，可能暫時喚醒大腦，使人感覺較為清醒。（示意圖，圖／雙全國際提供）

缺鐵為何會想咬冰？低溫刺激讓大腦暫時清醒

▲缺鐵性貧血初期症狀可能不明顯，隨著缺鐵加重，可能出現疲倦、全身無力等不適狀況。（示意圖／Pexels）

同時出現疲倦、頭暈、心悸更要注意

別自行亂吃鐵劑 應先抽血找出缺鐵原因

天氣炎熱，不少人喝完冰飲後，習慣把杯底冰塊一顆顆咬碎，不過若不分季節、每天都強烈渴望咀嚼冰塊，甚至沒有冰塊就渾身不對勁，可能不只是單純喜歡口感。「蒼藍鴿」吳其穎醫師日前在臉書粉專「蒼藍鴿的醫學天地」指出，有些人喝完飲料後，會把杯底冰塊全部咬完，夏天咬、冬天也咬，甚至沒有冰塊可吃時會感到不對勁。吳其穎表示，若出現強烈且持續想咬冰塊的衝動，醫學上稱為「食冰癖」（Pagophagia），屬於異食癖的一種。食冰癖和缺鐵性貧血之間存在明確關聯，臨床遇到對冰塊近乎成癮的患者，進一步抽血檢查後，發現缺鐵的比例相當高。美國賓州大學研究也發現，缺鐵性貧血受試者中，有56%回報出現食冰癖，未貧血受試者則僅有4%。至於缺鐵為何會讓人特別想咬冰塊，吳其穎說，目前確切機轉仍未完全釐清，其中一種主流推測是，鐵質與腦部運作有關，缺鐵時可能使警覺性與專注力下降，讓人容易感到昏沉、疲倦；咀嚼冰塊產生的低溫刺激，則可能暫時喚醒大腦，使人感覺較為清醒。賓州大學研究團隊進行測試後發現，咀嚼冰塊能改善缺鐵性貧血受試者的反應速度，但對健康受試者並未產生相同效果。研究人員推測，低溫刺激可能啟動類似「潛水反射」或交感神經反應，促使血流優先供應腦部，吳其穎提到，許多患者在缺鐵問題獲得矯正後，想咬冰塊的欲望就隨之消失，連患者自己都感到意外。缺鐵性貧血初期症狀可能不明顯，隨著缺鐵加重，可能出現疲倦、全身無力、臉色或下眼瞼蒼白、頭痛、頭暈、心悸、呼吸急促、手腳冰冷、指甲脆弱，或舌頭發炎疼痛等。吳其穎提醒，發現自己經常想咬冰塊，不代表可以直接購買鐵劑補充，因為貧血類型很多，補錯方向不但無法改善，過量鐵質還可能在體內累積，造成肝臟及其他器官傷害。建議先就醫抽血，檢查血紅素及鐵儲存量，再由醫師判斷是否缺鐵。除了確認缺鐵，也應進一步找出原因，例如月經量過多、飲食中鐵質攝取不足、腸胃吸收異常，或消化道慢性出血等，避免只補充鐵劑而掩蓋真正疾病。