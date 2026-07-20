我是廣告 請繼續往下閱讀

史上最多48國參賽、歷時一個多月激戰的2026年美加墨世界盃，最終在西班牙奪冠的狂歡中落下帷幕。隨著本屆賽事結束，全球足球迷的目光已轉向4年後的2030年世界盃。作為世界盃創辦100周年的紀念性大會，下一屆賽事不僅將創下史無前例的「3大洲、6國合辦」紀錄，國際足總（FIFA）更正積極討論將參賽隊伍進一步擴張至64隊的驚人提案。而西班牙、葡萄牙、摩洛哥、烏拉圭、阿根廷、巴拉圭等6個主辦國，以自動獲得資格。2030年世界盃預計將於 2030年6月8日至7月21日 舉行。為了紀念1930年首屆世界盃的誕生，本屆賽事將採用史無前例的跨洲合辦模式主要舉辦國為西班牙、葡萄牙、摩洛哥，首屆主辦國烏拉圭，以及阿根廷、巴拉圭。這將是世界盃歷史上首次橫跨南美洲、非洲與歐洲這3大洲，並由6個國家共同參與主辦。上述這6個主辦國，皆已自動取得2030年世界盃會內賽的參賽資格。儘管2030年大會目前預計將延續2026年的「48隊賽制」，但進一步擴張至64隊的提案已在FIFA內部浮上檯面。對此，FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）展現了積極推動的態度。他指出，這個議題絕對會在2026年大會結束後被納入深入討論。因凡蒂諾強調，世界盃不該只屬於歐洲或南美洲，而是「全世界的盛會」。他認為每個國家都應有追逐世界盃夢想的權利：「如果我們不給小國參與世界盃的機會，他們就會失去持續進步與提升實力的動力。」儘管FIFA高層有意推動，但「64隊擴軍案」在足壇內部仍面臨不小的反彈。歐洲足球總會（UEFA）主席切費林（Aleksander Ceferin）與中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）主席蒙塔利亞尼（Victor Montagliani）皆對擴軍案表達了否定的立場。曾執教多支國家隊、本屆帶領迦納出征的名帥奎羅斯（Carlos Queiroz）也敲響警鐘，他警告：「如果允許太多球隊參賽，大會本身的競技水準可能會變得平庸且陳腐。」下一屆世界盃究竟會維持48國群雄割據，還是邁向64國的大擴軍時代，將成為未來四年國際足壇最具爭議與關注的焦點。