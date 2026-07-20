我是廣告 請繼續往下閱讀

《鉅聞天下新聞網》今（20）日公布最新民調，結果顯示國民黨新北市長參選人李四川支持度為50.85%，領先民進黨參選人蘇巧慧為44.06%，但蘇巧慧在20至49歲獲得領先。對此蘇巧慧陣營回應表示，從700多天前落後兩位數，到現在各項民調互有領先，證明團隊方向正確，得到愈來愈多市民支持，往後也將秉持正面、陽光的態度，持續宣傳假牙補助最高5萬元、敬老卡提升到1000點、住長照機構補助提高到24萬等福利政見，爭取更多長輩的支持，期盼帶領新北迎向新時代。對於最新民調出爐落後李四川約6個百分點，蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱表示，從700多天前落後兩位數，到現在各項民調互有領先，證明團隊方向正確，得到愈來愈多市民支持。吳思萱指出，各家民調團隊都會認真參考，相同民調看趨勢，不同民調則看指標。最新的民調中，也可以看到蘇巧慧在20至49歲有所領先。吳思萱強調，蘇巧慧團隊會秉持正面、陽光的態度，持續宣傳假牙補助最高5萬元、敬老卡提升到1000點、住長照機構補助提高到24萬等福利政見，爭取更多長輩的支持，期盼帶領新北市迎向新時代。