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▲中央氣象署一周天氣預報，前期午後雷陣雨發展旺盛，後半段水氣減少，降雨範圍縮小。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（20）日大臺北地區、南投以北及宜花山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。◾影響時間：20日上午至20日晚上◾大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區氣象署指出，西南風影響、水氣偏多，南部不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，清晨至上午中部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮、臺東山區有局部短暫雷陣雨，且容易出現局部大雨，「北部、中部山區」甚至有局部短延時豪雨。周二至周五（7月21日至7月24日），台灣風向轉吹南南西風，水氣減少的原因，全台各地多雲到晴，午後雷陣雨集中在西部、山區，各地山區同樣要注意局部大雨。