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2026美加墨世界盃104場賽事落幕，球迷記住的不只有西班牙封王、巨星進球與淘汰賽逆轉，還有許多超越勝負的真實情感。有人帶著喪親之痛上場，有人替離世隊友完成未竟旅程，也有傳奇在最後一戰落淚。《NOWnews》整理本屆世界盃5大感人時刻。荷蘭前鋒加克波（Cody Gakpo）在32強對摩洛哥攻進首球後，沒有狂奔慶祝，而是跪倒草地、掩面痛哭。比賽前一週，他與伴侶才失去尚未出生的兒子，隊友得知原因後立刻圍上安慰，場邊父母也淚流滿面。足球帶來進球，卻無法填補失去孩子的傷痛，這一幕也讓全場理解，生命永遠比比賽更重要。葡萄牙32強以2：1淘汰克羅埃西亞，賽事日期正逢球星若塔（Diogo Jota）逝世滿一周年。終場後，C羅（Cristiano Ronaldo）與隊友將若塔生前使用的21號球衣帶進場內，全隊共同高舉紀念，球迷看台也掛出致敬布條。這場勝利不只是晉級，更像是26名球員帶著缺席的第27人繼續前進。人口僅約15.6萬的古拉索首次闖進世界盃，球員為建立國家認同，賽前甚至逐字學會國歌。首戰雖以1：7不敵德國，但當柯梅嫩西亞（Livano Comenencia）攻進隊史世界盃首球，78歲教頭艾德沃卡特（Dick Advocaat）仍在場邊熱淚盈眶。對豪門而言那只是失球，對小島國家而言，卻是幾代人的夢想終於被世界看見。梅西（Lionel Messi）對阿爾及利亞完成生涯首次世界盃帽子戲法，但攻進第一球後，他卻拉起球衣擦拭眼淚。梅西賽後透露，自己此前經歷一段與足球無關的艱難日子，是隊友與代表團一路陪伴、給他力量。這顆進球不只是追平世界盃歷史進球紀錄，更是他在家庭壓力下重新站穩的一刻。西班牙決賽擊敗阿根廷後，3歲的凱恩（Keyne）拿著一小片球門網，從場邊直奔哥哥亞馬爾（Lamine Yamal）。19歲的亞馬爾一把將弟弟抱起，兩人在場中央緊緊相擁。當全世界都在談論獎盃、紀錄與新王誕生，弟弟眼中看到的卻不是世界冠軍，只是自己最崇拜的哥哥，也替漫長賽事留下最純粹的結尾。