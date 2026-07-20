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YouTuber蔡阿嘎旗下品牌HAHABABY近期陷入抄襲爭議，風波持續延燒，也讓不少曾經支持品牌的粉絲心情複雜。一名網友近日在Threads發文，曬出自己過去購買的多項HAHABABY商品，坦言當初因為喜歡設計，花了不少錢收藏，如今卻因爭議發酵，無奈表示：「都穿不出去了，因為好丟臉。」該名網友分享，自己以前非常喜歡HAHABABY的圖案設計，認為搭配起來十分可愛，因此陸續購入帆布鞋、帽T以及小棉被包等商品，雖然價格不便宜，仍毫不猶豫買單。她寫下：「以前很喜歡這個圖案，配起來很可愛，所以買了帆布鞋、帽T跟小棉被包，真的都不便宜也還是買下去了。」然而，面對近期品牌爭議，她感嘆：「現在弄成這樣，都穿不出去了。」並直言原因就是「因為好丟臉」。貼文曝光後引發不少網友共鳴，不少曾購買HAHABABY商品的消費者也留言表示心情相同，認為如今已不敢再穿著品牌服飾出門，也有人坦言已決定退坑，不再支持品牌。