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2026年世界盃圓滿落幕，西班牙睽違16年再度高舉大力神盃，而冠軍慶典上除了捧盃的英雄外，一位小小身影意外搶盡所有鏡頭。年僅19歲的西班牙天才亞馬爾（Lamine Yamal）賽後抱起弟弟凱恩（Keyne Yamal）的畫面，成為本屆世界盃最溫暖的一幕，他在草地上滿場跑的身影也讓全球球迷直呼太可愛：「無痛當嬤粉了。」決賽結束後，身穿與哥哥相同19號球衣的凱恩興奮地衝進球場，手裡還拿著從球門拆下來的一小塊球網，第一時間直奔哥哥身旁。亞馬爾一把將弟弟抱起，兄弟相擁慶祝冠軍的畫面，被各國轉播鏡頭完整捕捉，也迅速在社群平台瘋傳。只見凱恩完全沉浸在冠軍氛圍中，先跑去找負責維安的紐約州警察互動，不但主動上前握手聊天，還把手上的球網往警察身上丟，甚至戴上對方的警帽拍照留念。隨後看到場上的足球，又跟其他小朋友一起踢球，甚至還超搞笑地假摔，最後乾脆直接躺在球場草皮上擺出「大字型」。事實上，凱恩在本屆世界盃期間就已是轉播鏡頭的常客，每逢西班牙比賽，都能看到他在看台上賣力替哥哥加油，天真可愛的模樣早已圈粉無數。而亞馬爾過去談到弟弟時，也毫不掩飾自己的疼愛。他曾表示：「他對我來說就是一切，就像我的兒子一樣，我真的非常愛他。」畫面曝光後，許多台灣網友也在社群平台上直呼被可愛翻了：「太療癒了」、「Keyne真的超級可愛」、「比冠軍還搶鏡」、「他真的只有三歲嗎😍」、「弟弟真的太可愛」、「場外MVP真的是弟弟」、「無痛當嬤粉了」。