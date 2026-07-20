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▲好市多生日優惠僅適用於好市多線上購物網站及App，不適用於實體賣場、西式餐飲部及加油站。（示意圖／記者陳雅雲攝）

壽星注意了，美式賣場好市多有隱藏生日優惠，根據網友分享，好市多針對黑鑽卡主卡會員提供「線上生日禮500元優惠券」，只要生日當月於線上購物單筆消費滿5000元，輸入專屬折扣碼即可現折500元，讓不少會員看完才驚呼「原來還有這個福利」，據了解折扣碼會寄到會員信箱，若符合資格者，生日當月務必留意Email，以免錯過專屬生日禮。根據網友於社群分享，黑鑽會員除了享有2%消費回饋外，會在生日當月獲得專屬折扣碼，可享線上購物滿5000元折500元，提醒會員若不知道這項福利，「真的損失太多了」，並，以免錯過專屬生日禮。據了解，黑鑽會員生日優惠券會於生日當月寄送至會員帳號綁定的電子郵件，會員只要在好市多線上購物網站或App消費，單筆金額滿5000元，結帳時輸入專屬優惠代碼，即可現折500元。該優惠每位會員限使用1次，且須於生日當月使用完畢，逾期將自動失效。需要注意的是，生日優惠僅適用於好市多線上購物網站及App，不適用於實體賣場、西式餐飲部及加油站。會員若想確認是否符合資格，也可先檢查會員資料中的Email是否正確，以及是否開啟行銷通知。消息曝光後，引起不少黑鑽會員熱烈討論。有會員表示，「哇！太感謝了，從來不知道有這個優惠耶！」也有人分享，優惠券其實是寄到會員帳號綁定的電子郵件，而不是App訊息中心，因此很多人容易忽略，「生日當月的朋友記得去Email找一下。」也有會員表示「已經用了，等於黑鑽年費直接省回六分之一。」另一名7月壽星則表示，剛好趁生日優惠一次購買四箱白蘭氏雞精，現省500元。不過也有網友笑說，前一個月才剛在線上買了一張2萬多元的床墊，當時完全不知道生日當月還有這項優惠，直呼「如果早點知道就好了」。提醒民眾，想收到生日優惠券，除了需要是黑鑽會員資格外，平時也要記得確認會員資料中的電子郵件及行銷通知均已開啟，以免因未收到通知而錯過福利。