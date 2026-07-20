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綠營轟盧「毒油凶手」 質疑食安淪政治操作

批副市長衝流量 綠：市府不監督業者、忙著監督中央

台中市副市長鄭照新昨天批評，民進黨立委林月琴引用苯駢芘抽驗數據是「造謠琴魔」，再度引爆藍綠攻防。民進黨台中市議會黨團今（18）日反擊，直指台中市政府不僅抽驗紀錄「漏列」，更質疑稽查行動遇到中聯油脂就轉彎，批評市長盧秀燕不願檢討行政疏失，卻忙著聯手台北市長蔣萬安進行政治鬥爭、號召民眾上凱道，是最大的「毒油凶手」。針對時事評論員溫朗東指出，衛福部食藥署去年執行「油脂專案」時，台中市政府抽驗13家油脂業者的苯駢芘（BaP），卻未納入全台兩大黃豆加工廠之一的中聯油脂，民進黨團總召周永鴻今（20）日表示，他親自向台中市衛生局長曾梓展查證此事，對方先稱是衛生局漏登資料，後來又改口是中央漏登錄。周永鴻質疑，台中市政府身為主管機關只會甩鍋，出事時把責任推給中央，沒出事就宣稱自己把關有功，「這樣的態度，不需要向市民道歉嗎？」市議員陳俞融、陳雅惠、張芬郁及謝家宜表示，盧秀燕與蔣萬安將食安事件操作成政治議題，目的只是累積政治能量。她們指出，身為中聯油脂的地方主管機關，台中市府至今未說清楚抽驗機制為何失靈，市長卻急著投入凱道遊行，規避地方政府應負的管理責任。市議員江肇國更直指盧秀燕是「毒油凶手」，他表示，食品安全本來就有業者自主檢驗、第三方檢驗及政府抽驗三道防線，相較高雄、台南等縣市，台中市「8年只抽驗一次，真的沒有責任嗎？」他更嗆聲「既然那麼想上凱道，就到凱道向國人謝罪。」市議員黃守達、張家銨指出，依《食品安全衛生管理法》，地方政府依法有權要求業者暫停作業、停止販售並封存問題產品，但中市府至今未充分說明是否動用相關權限，也未交代遭下架油品後續如何管理，外界憂心風波過後恐再流回市面。市議員林德宇也批評，市府官員把重心放在與中央隔空交火，而非釐清食安爭議。他點名副市長鄭照新頻頻在社群媒體發文攻擊立委、中央政府，把自己當網紅衝流量；工策會總幹事陳學聖則忙著發文吹捧盧秀燕，「人民只要一個真相，竟如此困難」。